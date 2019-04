«Lave fødselstall krever ny politikk»

Leserinnlegg

I mange land ser folk med misunnelse til Norges rause og trygge fødselspermisjon. Gradvis er permisjonstida utvidet, og pappaene har fått økte rettigheter. Modige kvinner og moderne menn har stått på, for å sikre mer tid for pappaer og barn, for arbeidslivet som trenger begge foreldre, og for kvinners økonomiske selvstendighet.

Arbeiderpartiet er stolte, men ikke fornøyde med dagens permisjonsordning. Nå trengs nye initiativer, også fordi vi ser at fødselstallene er lavere enn ønskelig. Det må bli slutt på at permisjonen til mor blir avkorta, fordi hun føder etter termin.

Vi må sikre at førstegangsfødende får tilbud om minimum tre dager på barselavdeling, og at man får trygg oppfølging av kvalifisert personell de første dagene, også med hjemmebesøk. Og så må vi finne ut mer om hvorfor noen velger å ta ulønna permisjon, og hvorfor fedre ikke bruker hele fedrekvoten.

Diskusjonene rundt lave fødselstall og fødselspermisjon bringer oss heldigvis videre, til beste for barna, og foreldrene.