«Guttene trenger noen å prate med»

Leserinnlegg

Alt for lite snakker vi om gutters psykiske helse, til tross for at de dominerer omtrent alle drittstatistikker.

En av tre faller ut av videregående, flest gutter havner i NAV-kø i stedet for i arbeid, vi er sterkt overrepresentert i fengsel, vi har større sjanse for å bli rusmisbrukere og den vanligste dødsårsaken blant unge menn er selvmord.

Det er fortsatt tabu for gutter å dra på helsestasjon, og det sitter lengre inne å snakke om følelser og problemer - særlig i guttegjengen. Slik skal det ikke være, men som så mye annet løser ikke problemet seg selv. Vi må ta gutters psykiske helse på alvor, og sikre at de også føler at de kan be om hjelp den dagen det trengs. Når guttene selv ikke oppsøker det tilbudet som er, må vi lage et tilbud de ønsker å oppsøke.

På Frogner i Oslo ligger Oslos første helsestasjon for gutter. Guttene i bydelen uttrykte et ønske om en mannlig helsesykepleier, og sa det var ubehagelig å sitte i venterommet med en gjeng fnisete jenter. For disse gutta var ikke klamydiatesting det gikk i. De trengte noen å prate med om alt fra angst, depresjon og utfordringer knyttet til seksualitet.

Etter oppstart ser de også to ting: Flere og flere gutter oppsøker hjelp, i tillegg til at flere av de også etterhvert føler seg komfortabel med å benytte seg av helsestasjonen for gutter og jenter. Vi må gi guttene trygghet i at det går fint å prate om ubehagelige ting, men da må vi også anerkjenne at de trenger noe eget.

Derfor ønsker jeg å ta til orde for en egen helsestasjon for gutter i Vesterålen. De fleste tiltakene i kommunene er der for å drive «brannslukking». Det vi trenger er flere preventive tiltak. Sammen kan vi sørge for at gutta får den hjelpen de trenger, når de trenger det.

Jeg vil utfordre kommuneledelsen i Vesterålskommunene med å komme med sine tanker rundt gutters psykiske helse. Vil man jobbe for et eget tilbud for gutter?

Lasse Karlsen

Vesterålen Unge Høyre