«Å skyte spurv med kanoner»

Leserinnlegg

Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja har fått deler av fagbevegelsen, oljeindustrien, H og FrP til å ta helt av. Dystre påstander forkynnes: Vedtaket er basert på følelser, ikke kunnskap. Arbeiderpartiet er industrifiendtlig. De setter tusenvis av arbeidsplasser i fare. De undergraver velferdsstaten. Dette er spikeren i kista for oljeindustrien. Det fører til utmeldinger og vil gi et dårlig valg for AP. Da Jonas Gahr Støre besøkte Kværner i Verdal like etter landsmøtet, fikk han så ørene flagra, og krav om at AP må snu.

Fellesforbundet, IndustriEnergi og andre motstandere av vedtaket, liker å omtale kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja som en kamp mellom oljenæringa og miljøaktivister. Det er ei sannhet med store modifikasjoner. Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er, mer enn noe annet, en kamp om ressurser mellom Norges to største eksportnæringer: olje og fisk - de to sektorene som bidrar mest til verdiskapingen i landet. I denne kampen har petroleumsnæringa fått omtrent alt de har pekt på. Lofoten, Vesterålen og Senja er unntaket.

I debatten rundt Arbeiderpartiets vedtak om nei til konsekvensutredning, fokuserte sterke oljekrefter på motstand fra ungdom og det de betegner som miljøaktivister – og media fulgte opp. Hele grunnlaget for debatten om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, nemlig områdets enestående betydning for fiskeressursene og næringslivet i området, ble skjøvet i bakgrunnen. Dette til tross for at argumentene fra AUF og miljøbevegelsen nesten utelukkende har dreid seg om å ta vare på fisken i dette unike havområdet. Ungdom og miljøengasjement kunne lettere bagatelliseres i forhold til oljas velsignelse. Det ble også gjort. Slike holdninger ser nå ut til å stå for fall.

Det er forståelig at oljeindustriens fagforeninger og oljeavhengige kommuner som Verdal var skuffet over vedtaket, men å framstille det som om oljenæringas videre liv står eller faller med tilgang til Lofoten, Vesterålen og Senja, er å skyte spurv med kanoner. Området betyr lite for oljenæringa - det er helt andre utfordringer som kommer til å plage oljeindustrien framover.

Derimot betyr Arbeiderpartiets vedtak om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja at fiskeriene, som vi har levd av i over tusen år, fortsatt skal få være grunnmuren for næringsvirksomhet i området. Framtida vil kreve mer mat og mindre olje. Det ser Arbeiderpartiet nå og har tatt konsekvensen av det.