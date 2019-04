«Mens regjeringen somler, kan vi i Sortland gjøre vårt for å stanse artsutryddelse»

Leserinnlegg

En omfattende rapport fra FNs naturpanel, som snart blir lagt fram, har et dystert budskap: mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Det advares om at tap av arter, ren luft og drikkevann er en like stor trussel som den globale oppvarmingen.

Det er dystert, men dessverre er det ikke særlig sjokkerende. I begynnelsen av februar hørte vi om hvordan en tredjedel av alle insektarter er truet. Her til lands er gjelder det 1163 insektarter. 92 av dem kritisk.

Kriser må behandles som kriser. En masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alle vi som lever på jorden, også vi som lever i Vesterålen. Da haster det å ta de rette grepene. Insektene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner insektenes leveområder.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått en 24 punkts politisk krisepakke for å stoppe insekts-døden for Stortinget. Vi forventer ikke flertall for vårt forslag, men det betyr ikke at forslaget ikke er livsviktig. Heldigvis kan vi i Sortland gjøre vårt for å bidra. Kort fortalt må vi gi insektene mer plass. Vi må øke vern av skogen, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser, øke miljøkompetansen hos dem som tar beslutningene i kommunen, og tenke gjennom hvordan vi tar vare på areal som veikanter og kraftgater. Bare det å plante stedegne frø kan være en viktig del av kampen for å stoppe utryddelsene, eller ta initiativ til grønne tak i Sortland som kan legge til rette for pollinerende insekter.

Vi trenger ikke å vente på en handlingslammet regjering. For dette er ikke lenger et interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold. Dette er et kroneksempel på at når vi ødelegger miljøet, så ødelegger vi også for oss selv.

Rapporter som den fra FNs naturpanel gir oss et bedre grunnlag til å ta beslutninger, også lokalt. Miljøpartiet De Grønne i Sortland vil gjøre vårt for å stoppe artsutryddelse, fordi alle monner drar.