Omstrukturering og sentralisering

Leserinnlegg

Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere i Nordland. I dag mangler vi 600 sykepleiere i fylket, og tallet stiger. Denne utviklingen må snus. Den vil ramme de syke og svakeste i samfunnet vårt.

I disse dager får formannskapene og kommunestyrene i Nordland fremlagt «kommunebarometer» - en oversikt som viser tilstanden i de forskjellige kommuner.

Felles for de aller fleste er lærermangel. Denne fremkommer som at stillingene som lærere er besatt med ukvalifisert eller for lite kvalifisert arbeidskraft. Dette går ut over de yngste og svakeste i samfunnet vårt.

Oppi dette kom i går meldingen fra Nord Universitet at de skal sentralisere lærer og sykepleierutdanningen. Nesna, med 100 års jubileum som lærerutdanningsinstitusjon skal fjernes. Sandnessjøen, som utdanner i snitt 19-20 sykepleiere pr år skal fjernes. De har et fantastisk resultat å vise til ved at 93% av de som har bostedsadresse på Helgeland ved studiestart også har bosted på Helgeland nå!!! Stokmarknes som har flest søkere på sykepleierstudiet sett ut fra studieplasser som tilbys skal fjernes ved at undervisningspersonell flyttes til Bodø.

Når samtidig representanter for Nord Universitet sier at det ikke er deres ansvar at kommunene ikke får tak i lærere og sykepleiere i Nordland så blir dette tragikomisk.

Den utdanningsinstitusjonen som har ansvaret for høyere utdanning fraskriver seg dette ansvaret.

Regjeringen/Stortingsflertallet fraskriver seg ansvaret og sier at Nord Universitet må sentralisere sine studietilbud for derigjennom å «holde budsjett». Taperne er Nordlandskommunene som ikke får kvalifiserte lærere og sykepleiere. Taperne er også ungene våre som ikke får lærere som er kvalifisert for den oppgaven de har med å tilegne dagens unge den lærdommen de må få med seg i det videre skoleløpet. Taperne er de syke og gamle som ikke får kvalifisert hjelp av sykepleiere i sykehjemmene eller hjemmetjenesten.

Sentraliseringen skal løse alle problemer, synes det som om er mantra i disse dager.

Når det mest søkte studiesentret for sykepleiere i Nordland skal miste sine lærerkrefter til Bodø og må få de på lån hvis noen vil fortsette å studere på Stokmarknes. Sandnessjøen med en fantastisk score på at studentene blir værende på Helgeland skal fjernes. Tragikomisk er ordet.

Regjeringen løper i stor fart fra ansvaret da fusjonen mellom bl.a. Høyskolen i Nesna fusjonerte med Nord Universitet. Fusjonspapirene forteller at alle studiesteder skal bestå.

Løpeskoene er av høyeste kvalitet og sjumils-stegene mange.

Hvem lyver? Nord Universitet sier de må gjøre disse grepene for å spare penger, Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier de har for mye penger på bok.

Vi forstår at det presses økonomisk på Nord Universitet, men svaret er ikke å fjerne den tilgangen på kvalifiserte lærere og sykepleiere som Nordland så sårt trenger.