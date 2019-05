Leserinnlegg

Helsedirektoratet og mange flere anbefaler oss å være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag. Det er ikke nødvendig å sykle eller løpe som idrettsmenn. Å gå eller danse er minst like bra. Jeg vet det ikke er så enkelt for alle å komme i gang. Dørstokkmila kan være den lengste. I tillegg er nesten hver femte nordmann ensom. Ensomhet er for mange et hinder for å komme i fysisk aktivitet. Så: Hvorfor ikke invitere folk med på tur til en av favorittstedene dine?

Det offentlige har naturligvis også et medansvar for å styrke folkehelsen. Kommunene må legge til rette for turveier, løyper og stier i nærmiljøet. Lekeområder, parker, grøntområder, stier og veier nær der folk bor er også viktig. Våre fysiske omgivelser – både ute og inne – kan skape mer bevegelse og samtidig begrense stillesitting. Det handler om planlegging. Også digital teknologi, som apper og geocaching, er viktige bidrag for å motivere oss til å bruke naturen.

Folkehelsearbeidet er for viktig til å håndteres av politikerne alene. Regjeringen legger vekt på at både frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringslivet og offentlige myndigheter må samarbeide om innsatsen. Jeg lar meg stadig imponere over ildsjeler som setter fellesskapet og gode opplevelser høyere enn seg selv. Som maler røde og blå merker i all slags vær.

Premien for fysisk aktivitet er blant annet økt velvære, bedre psykisk helse, bedre kontroll med vekta, redusert sannsynlighet for livsstilssykdommer som diabetes type-2, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og enkelte kreftformer. Vi blir med andre ord sjeldnere syke, og vi bli sjeldnere alvorlig syke. Økt aktivitetsnivå er den beste investeringen vi kan gjøre i vår egen kropp for bedre helse.

Vil du bli med meg ut på tur i kveld?