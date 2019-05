«Andøya-beslutning ligger fast»

Leserinnlegg

Bruk av sivil infrastruktur og tjenester i kriser og ved væpnet konflikt i Norge har lenge vært et sentralt prinsipp i det norske totalforsvaret og beredskapsplanlegging. Det sivil-militære samarbeid i slike situasjoner er fortsatt svært viktig og Forsvaret er avhengig av sivil støtte for å løse sin viktigste oppgave; å forsvare landet sammen med våre allierte. Betydningen av dette samarbeidet og bruken av sivil infrastruktur ble senest vist under øvelse Trident Juncture 2018.

Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig. I konseptet legges det særlig vekt på forsterkning av Nord-Norge hvor det er mest tidskritisk med luftstyrker. Der er både Andøya og Bodø er identifisert som mottaksområder for allierte fly. Regjeringen legger derfor opp til at disse flyplassene skal ha en beredskapsrolle. Konseptet er derimot fleksibelt og innebærer i prinsippet at alle sivile flyplasser kan benyttes.

Å forberede at Andøya skal ha en beredskapsrolle innebærer ikke at regjeringen endrer sin politikk eller gjør om på Stortingets vedtak om Andøya. Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Luftforsvarets maritime overvåkingsfly til Evenes ligger fast.

Anbefalingen var basert på fagmilitære råd og i tråd med en utvikling der behovet for å samle Luftforsvarets virksomhet til færre baser med økt beskyttelse er vektlagt. Betydningen av dette har ikke endret seg. Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har medført at behovet for å beskytte basene har økt og at varslingstidene er redusert. Vi samler derfor Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes. Dette gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret.

Disse vurderingene står ikke i motsetning til å planlegge med å bruke sivile flyplasser og deler av gjenværende militær infrastruktur i en beredskapssammenheng. Ambisjonsnivået for Andøya flyplass som beredskapsbase og den gjenværende militær infrastruktur vil bli vurdert i arbeidet med neste langtidsplan. Regjeringen vil kombinere de militære behovene med å tilrettelegge for sivil offentlig og kommersiell virksomhet på en hensiktsmessig måte. Jeg ser i dag ingen konkrete utfordringer med dette samspillet på Andøya.