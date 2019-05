«Enoksen og havresekken»

Leserinnlegg

Hvor lite mangfold ønsker en i Sortland og Vesterålen? Er ønsket at det skal være så lite igjen av den samiske urfolkskulturen at kommunestyret skal kunne viske det ut med et lite vedtak regissert av Oddmund Enoksen? Enoksen har gjennom sitt engasjement i kommunestyret i «arealplansaken i spredtbygde strøk» gitt kommunestyret villedende informasjon om reindrifta og dets rettigheter i området. Man må bare anta at dette ikke skyldes uvitenhet, og at hans deltakelse i saken er et klassisk eksempel av bukken som passer havresekken.

Enoksen har blant annet hevdet at;

• Det ikke går en flytt- og trekkvei forbi Strand.

• Reindrifta ikke har beiterett i området langs Sortlandssundet.

• Reindrifta slett ikke har beiterett på Kringelnesset, som Enoksen definerer som innmark

Alt dette er desinformasjon fra Oddmund Enoksen

Spør hvorfor Oddmund Enoksen skal mekle for Sortland: – Enoksen har et sterkt nag overfor samisk næring og befolkning Som kommunestyrerepresentant ble jeg erklært inhabil i behandlinga av arealplan for spredtbygde områder i Sortland. Dette grunnet min tilknytning til reindrifta.

Reindriftsretten på Hinnøya er tuftet på rettsregler om «alders tids bruk» om hvordan man gjennom lang tids bruk av områder etablerer rettigheter. På det grunnlag er reindriftens bruksrett til et område sidestilt med eiendomsretten til grunneier. Dette betyr samtidig at trekk- og flyttveien forbi Strand boligfelt er beskyttet gjennom loven. En endring av historisk eksisterende flyttvei må behandles av departementet.

Med det i tankene er det ikke overraskende at Enoksen som grunneier og med økonomiske interesser på Strand kjemper en innbitt kamp mot reindrifta med alle midler - også ved å unnlate seg habilitetsvurdering i arealplansaken og fremme usannheter i både samfunnsdebatt og politikk.

Enoksens villedingskampanje for kommunestyret, hvor han skryter av hvordan han har snudd kommunestyret i Sortland kommune mot reindrifta, sørger for at Sortland kommune i tospann med Enoksen defineres som samefiendtlig.

Det er neppe uten grunn at SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes så det som nødvendig å sende inn et leserinnlegg (Nordnorsk debatt 22.02.2019) på vegne av partiet for å ta avstand fra Enoksens syn på samiske saker, og presiserer at;

«SV har prinsipprogramfesta at storsamfunnet må sikre samefolkets rett til å bevare og utvikle sine språk, kultur og næringer. Når det gjelder samisk tamreindrift konkret har SV arbeidsprogramfesta nødvendigheten av at «samisk tamreindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralutbygging og hyttebygging.» Vi ønsker reindrifta vekst og gode vilkår.»

Reindriftsnæringa i Sortland er liten og familiebasert - og består av helt vanlige mennesker. For at den skal overleve og fortsatt bringe samisk kultur videre trenger reindrifta arealer. Sortland kommune har fjernet reindriftas arealer bit for bit, og kommunepolitikernes interesse for å høre på reindriftas tanker og erfaringer har dessverre vært helt fraværende. Hvor langt er de villig til å la seg villede? Man skulle kunne forvente at reindrifta og den samiske kulturen også fikk levevilkår å levere videre til neste generasjon.