«Like muligheter er bra for alle»

Leserinnlegg

Arbeiderpartiets mål med politikken er at alle skal ha like muligheter. Derfor har det en egenverdi at lagerarbeideren og direktøren ligger ved siden av hverandre på samme sykehus, at de går i samme klasse på fellesskolen og i samme barnehage. Det har en helt egen verdi fordi det utvikler vår felles sosiale forståelse. Det skaper bekjentskaper på tvers av økonomiske og sosiale forskjeller. Det gjør at de små fellesskapene som gata vi bor i, skolen vi går på og tjenestene vi trenger når vi er syke, har felles erfaringer og bekjentskaper som varer livet ut, uavhengig av hva foreldrene tjener eller hvor mye utdanning de har. Denne felles erfaringen og bekjentskapene gir innskudd til tillitsbanken, som er så viktig for å sikre et godt fellesskap i Norge.

Regjeringa gjør med tillitsbanken som med oljefondet: De tapper kontoen. Sakte, men sikkert ser vi at forskjellene og ulikhetene øker. Regjeringas bekymring for denne utviklingen synes å være svært liten. For denne regjeringa er ikke forskjeller så viktige. Blir de for store, får vi sette inn avbøtende tiltak, som på femtitallet: de fattigste kan en få prøving av behovet og økonomien.

De med store formuer får mer, - arbeidsledige fratas arbeidsavklaringspenger og må gå på sosialtrygd. Kvinner får redusert frihet. Barnehageutgiftene øker, det betyr lite for dem med de største formuene, men store ekstra utgifter for dem med middels og lavere inntekt.

Barnevernet skriker etter flere ansatte. Regjeringa tar ikke ansvar for denne utviklinga eller ressursmangelen, og dette øker ulikhetene blant barn i de mest sårbare situasjonene i Norge og andre barn.

Ulikhetene øker, forskjellene blir større. Det er villet politikk.

Hvert år i opposisjon har Arbeiderpartiet hatt et alternativt budsjett med en annen fordeling, så det er mulig, hvis en vil. Regjeringens fordeling har en rød tråd: de som har mer, får mer, de med minst får det vanskeligere.

Vi vil omfordele mer rettferdig. Derfor har Arbeiderpartiet lagt fram 83 forslag som bidrar til en annen fordeling av vårt felles budsjett enn det denne regjeringa legger opp til: skolemat og frukt i skolen, lavterskel hjelpetilbud for barn og unge, fjerne egenandelen hos lege for unge opp til 17 år, redusere barnehageprisene, gi ungdom gratis tannlege, etablere flere BUA-ordninger og ikke minst flere ansatte i barnevernet til de barna som sliter mest.