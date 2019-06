«Tilsvar grunngitt spørsmål om situasjonen rundt sammenslåing av skoler»

Leserinnlegg

Viser til deres henvendelse med tittelen «Situasjonen til elever, foreldre og lærere/arbeidstakere ved Myre skole etter sammenslåing av skoler i Øksnes til en skole».

En enkel variant er å svare JA på spørsmål 1 og JA/NEI på spørsmål 2 til representant Per Ole Larsen, men innbyggere og andre fortjener et grundigere svar. Henvendelsen inneholder opplysninger og formuleringer jeg som ordfører mener det er viktig å svare ut.

For å gi et faktabasert svar har ordfører bedt administrasjonen gi en tilbakemelding på arbeidet:

Administrasjonen har vært i kontakt med rektor ved Myre skole for å undersøke de forholdene som det etterspørres i Per Ole Larsen sine spørsmål. Administrasjonen mener at de fra høsten 2019 er i stand til å tilby både lærere og elever gode arbeidsforhold ved Myre skole, altså «i tråd med det som kreves for å ivareta kvaliteten og gjeldende normer i skolen». Det er gjort flere tiltak i forhold til rombehov, blant annet ved at et modulbygg er tatt i bruk til undervisning. Dette har resultert i at romsituasjonen er bedre enn før strukturvedtakene ble fattet, selv om det har medført flere elever totalt sett.

Det jobbes også med utearealene rundt skolen denne sommeren, med klar målsetning om at alt skal stå klart til skolestart i høst. Disse utbedringene, sammen med andre tiltak rundt sykefravær, parkeringsforhold og adferdsproblemer som skoleledelsen har iverksatt, gjør at vi er i stand til å iverksette strukturvedtakene om å overføre elever fra Strengelvåg skole og Alsvåg skole fra høst 2019 på en tilfredsstillende måte.

Skolesektoren i Øksnes har vært under stort press de årene skolestruktur har vært diskutert. Nå trenger denne sektoren arbeidsfred og ro til å fokusere på nye og framtidsrettede oppgaver.

Ordfører vil også minne om at når man gjør slike store grep er det naturlig at det oppleves litt kaotisk i starten, og det vil ta tid før ting «setter seg». Modulsituasjonen og kantinesituasjonen (skolemat) er midlertidig, da det ligger i langtidsplanen at det skal bygges ut ved Myre skole. Det at Myre skole ikke har alle nødvendige fasiliteter i dag til å kunne romme kantineordning, har ingenting med senere tids strukturendringer å gjøre. Dette skjedde under utbyggingen av Myre skole og at man da valgte å kutte i for eksempel kantina, tror jeg handlet om økonomi.

Her er flere aspekter ved henvendelsen jeg som ordfører mener det er viktig å svare ut:

Hva er et benkeforslag?

Det er et forslag som fremmes i et møte uten saksbehandling eller høring i forkant. Stort sett alle partier har som kotyme å komme med sine økonomiforslag i formannskapsmøte (dette er også lovfestet at skal skje) i forkant av endelig behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret. Dette har ikke Senterpartiet gjort en eneste gang i denne perioden. Senterpartiet kommer med sine forslag direkte i kommunestyremøtet, altså benkeforslag. Uansett lover ordfører å bli strengere med å poengetere når benkeforslag foreligger.

Nok utredninger eller for få?

I henvendelsen spør representant Larsen om ordfører er enig i at rådmann har ansvar for de få utredningene som kommunestyret har behandlet når det gjelder skole/skolestruktur. Rådmann har ansvar for saksutredningene, men faktum er, når vi ser på alt som er levert ang dette temaet, at vi har hatt mange av dem i denne perioden. Dette har gitt politikerne et godt grunnlag til å gjøre beslutninger.

Hvem har ansvar for skolenedleggelser og votering?

Det fremstår for ordfører som om representant Larsen fra Senterpartiet ønsker å legge all ansvaret for skolenedleggelser og voteringer over på alle andre partier. Jeg vil minne om budsjettmøtet i 2017, der Senterpartiet stemte for å legge ned Alsvåg ungdomstrinn høst 2018 og Strengelvåg skole januar 2019 sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Øksnes Tverrpolitiske liste. Når ordfører la opp til votering på tradisjonelt Øksnesvis, også for helheten, stemte så Senterpartiet ned det forslaget de hadde stemt på i første runde. Dette ser det ut til at Senterpartiet selv glemmer eller ikke ønsker å stå inne for.

Når Senterpartiet stod ovenfor valget om å innføre eiendomsskatt eller legge ned skoler, ville senterpartiet heller legge ned skoler enn å innføre eiendomskatt. Senterpartiet hadde muligheten til å støtte et forslag der ytterligere overføringer av skoler ble satt på hold. Det valgte de altså ikke å gjøre. Hadde ikke avstemmingsmåten vært gjort slik den alltid har vært gjort i Øksnes, ville vi hatt en større utfordring med overføring av skoler, da flyttingen da ville skjedd høst 2018 og januar 2019.

Situasjonen i budsjettmøtet 2017 var årsaken til følgende:

1) Det måtte innkalles til nytt kommunestyremøte, da kommunen er pålagt å ha et budsjett og økonomiplan på plass før årsskiftet.

2) Ordfører fikk avdekket at kommunestyret ikke skal sitte igjen med kun ett helhetlig budsjett til sluttavstemming, men to, da det ikke er lov å stemme ned et budsjett. Alle skal ha mulighet for å stemme på ett budsjett.

3) Posisjonen var bekymret for den belastningen vedtaket om overflytting av Alsvåg høst 2018 og Strengelvåg januar 2019 ville få for administrasjonen, elever, ansatte og foreldre, og startet derfor forhandlinger for å stoppe dette eller få det utsatt. Utfallet vet vi.

Selv om det over tid har vært klart at elevtallene har gått drastisk nedover og at vi ikke har økonomisk ryggrad til å opprettholde så mange skoler og trinn som vi har gjort, var ønsket i budsjettmøtet i 2017 at vi måtte gi Myre skole litt mer områdingstid etter overflyttingen av Sommarøy skole.

På grunn av den situasjonen som Senterpartiet bidro til i budsjettmøtet 2017, måtte det altså gjennomføres nytt møte, og posisjonen kjempet for å få utsatt overføring av ungdomstrinnet fra Alsvåg og Strengelvåg skole. I disse forhandlingen klarte man å få utsatt ungdomstrinnflyttingen til høst 2019, og man unngikk at Strengelvåg ble flyttet januar 2019.

Så har den økonomiske situasjonen vært slik at posisjonen så det som nødvendig å overføre også Strengelvåg fra skoleåret 2019 i budsjettmøtet i 2018.

Selv om undertegnede var en av dem som gjerne skulle gitt disse prosessene bedre tid, har jeg full tillit til administrasjonen og den jobben som gjøres. Politisk nivå har gjentatte ganger fått tilbakemelding på at prosessene er gode rundt overflyttingen og at det jobbes med de utfordringene man står ovenfor. Vi skal også huske på at der er både ansatte, foreldre og barn som synes denne overflyttingen er bra.

Ordfører vil avslutte med å igjen si at for de fleste har ikke behovet for å gjøre noe med skolestrukturen vært ønsket, men en konsekvens av nedgang i folketall og dermed også overføringer fra staten. Som overordnet politiker må man se helheten, og ikke en enhet eller sektor løsrevet. Helse og omsorgssektoren vet vi vil gi oss utfordringer fremover, og når kommunen har den pengesekken den har, må vi omfordele bruken. Det virker som noen tror at pengesekken til kommunen er en sareptas krukke.

Ordfører vil også benytte anledning til å be kommunestyret lytte til administrasjonen som nå ber om ro og arbeidsfred, slik at Øksneskolen kan utvikles til en fremtidsrettet skole.