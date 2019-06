«Kvotemeldingen – smartere og betre»

Leserinnlegg

Norsk fiskeripolitikk er i dag et lappeteppe blitt til etter hver krise. Mange lapper henger ikke godt sammen. Kvotemeldingen som kom før helgen gjør dette lappeteppet til hel vev. Men, de viktigste rammene – deltakerloven, havressursloven og fiskesalgsloven ligger fast som rammer. Kvotemeldingen er en offensiv plan for et nytt og moderne kvotesystem som svarer på utfordringene i fiskeriene.

Sjømat og fisk er landets nest største næring. Med en omsetning på 99 milliarder, den eneste næringen i landet som er i nærheten av å kunne konkurrere med oljen. Vårt mål er at fiskeri skal kunne vokse, og at vi skal bearbeide mer fisk i Norge. Da må vi fjerne usikkerheten.

Der har vært usikkerhet rundt strukturkvotene. Nå får vi svaret, nye strukturkvoter blir 20 år i varighet. Det er i tråd med et bredt flertall. Etter det faller de tilbake til gruppen. I en kort periode kan man få forlenging, men da blir strukturkvoten redusert etter hvor mange år du har igjen.

Der har vært usikkerhet rundt strukturering under 11 meter, og fjerning av 21-metersgrensen. Det blir ingen av delene, og det gir trygghet for den fremtidige strukturen i fiskerinæringen. Vi skal ha mange båter i alle lengdegrupper.

Der har vært usikkerhet rundt samfiske for torsk. Det fjernes nå. Det betyr at det som var en ordning for større sikkerhet, men som egentlig har vært en skjult struktureringsordning nå fjernes. Sammen med innføring av reell hjemmelslengde, fører det til at de som skal inn i sjarkfiske, konkurrer med samme type fartøy om rettighetene. Det gjør det lettere å komme inn, og lettere å bli.

Der har vært usikkerhet om ressursrente. Det blir ikke ressursrente, men de som strukturer må avgi litt til en statlig kvotebank. Det sikrer felleskapets eierskap til ressursene og en liten brems på strukturering, men også at det er de gode strukturprosjektene som blir realisert.

Hjemmelslengdesystemet har skapt usikkerhet, forvirring og uoversiktlighet, ikke minst hos de utenfor systemet. Nå blir båtens hjemmelslengde den lengden båten faktisk er. Da blir det du ser det som er virkeligheten, ikke en lengde på papiret og en på sjøen. Det gir større legitimitet.

Der har vært frustrasjon rundt inngangen til yrket. Det vil bli lettere å komme inn i yrket. I dag er det rekrutteringskvotelotteriet som avgjør for mange. Men de kvotene er få, og av flere hundre nye fiskere hvert år, er det bare 10 som har fått slike kvoter. Nå foreslås det at alle under 30 i åpen gruppe får et kvotetillegg. Det blir en rettighet, ikke et lotteri. I tillegg kommer noen få rekrutteringskvoter med tidsbegrensing.

Vi har ikke vært god nok til å sikre råstoff for landindustrien. Nå endres pliktsystemet litt, slik at mer fisk kommer industrien til gode. I tillegg kommer der en utleieordning mellom fiskere, slik at det blir lettere å få utnyttet hele kvoten. Det gir mer fisk på land, og mer arbeid på land. Det gir lys i husene.