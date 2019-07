Leserinnlegg

Nye tall viser at norske kommuner bruker stadig mer penger på innleie av vikarer i eldreomsorgen. Det er en alvorlig trend som vi i Arbeiderparti å snu. Økende vikarbruk går utover pasientenes trygghetsfølelse, og det går utover ansattes arbeidsvilkår. Fagfolk som er regelmessig til stede på jobb gir best eldreomsorg. Imens høyreregjeringen og Sylvi Listhaug kommer med tomme ord uten handling om eldreomsorgen, ønsker vi å ta tak i de reelle problemene for folk.

At folk har en fast jobb å gå til er bra for kvaliteten i eldreomsorgen og bra for de ansatte. Bra for de ansatte fordi økt innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. For sykepleierne og helsefagarbeidere som leies inn som vikarer, er hverdagen lite forutsigbar og det blir vanskeligere å få endene i en ellers så travel hverdag til å møtes.

Bra for kvaliteten fordi det handler om å ha ansatte som kjenner deg, som vet hvor saftglasset skal stå ved middagsbordet slik at du når frem, som vet hvilke programmer du liker på tv-en og som vet hvor tøflene dine skal stå så du får varme føtter når du skal gå ut døra. Den personlige kontakten mellom fast ansatte og eldre er ekstremt viktig. Det bygger opp en viktig relasjon. Det gir de eldre stabilitet og trygghet i hverdagen.

Høyreregjeringen snakker mye, men gjør lite. I seks årene de har styrt har landet har de vist mangel på interesse for å få antallet ufrivillige deltidsstillinger og antallet vikarer ned. I høstens kommunevalg vil vi i Arbeiderpartiet rundt om i hele kommune-Norge ta på oss ledertrøya for flere faste jobber. Vi sørge for at kommunene får bedre økonomi og kan øke bemanningen.

I høst er det over 400 valg i hele Norge. Da kan du velge mellom politikken til en høyreregjering som ikke forstår man er nødt til å gjøre noe med antallet deltidsansatte, og et lokalt Arbeiderpartistyre som ønsker at arbeidsplassen skal være et sterkt fellesskap der man opplever trygghet og forutsigbarhet på jobb. Til det beste for både arbeidstakere på gulvet, våre familier og eldre i hele Norge.