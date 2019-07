«Er det slik vi berger landsdelen vår?»

Leserinnlegg

Det er tøft å være nordlending. Forsvaret tar avgjørelser som rammer hele lokalsamfunn – uten at våre stemmer blir hørt. Nye togskinner skal vi bare glemme. Distriktskommunene våre forvitrer – og landsdelen utgjør en stadig mindre andel av den norske befolkningen.

Samtidig er det her vi drar opp fisken. Tar imot stadig flere turister. Suger opp olje og gass i havstrøka utaførr. Og lager mer miljøvennlig elektrisitet enn vi klarer å bruke opp.

Så hvordan står vi mot denne sentraliseringen? Jo – vi som landsdel må ta kontroll over verdiene våre. Vi må selv sette oss ved rattet – og styre fortjenesten tilbake dit det hører hjemme. Altså i nord.

Dette var kongstanken da Polar Kraft ble etablert i 2018 av Kraftinor og SKS. Med eierskap i nordnorske kraftselskap har vi etablert et samlet nordnorsk selskap – med kontorer i Bodø, Fauske, Ballangen, Narvik, Harstad, Svolvær, Ballangen, Myre og på Sortland. Med innovative produkter selger vi strøm som ikke bare gir «lys i husan», men også i flomlysanlegget til Nord/Sprint. Hver måned støtter vi lokale vesterålsorganisasjonen med 10.000 kroner. Og med flere kunder er vi klare for å gjøre mer. Mye mer. Våre nordnorske eiere ønsker selvsagt lønnsomhet. Men først og fremst er ønsket å skape en nordnorsk motor – som sikrer at pengestrømmen går tilbake dit den startet. Til nordnorske lokalsamfunn.

Dessverre ønsket ikke Vesterålskraft å være med på reisen – og solgte seg ut av Kraftinor tilbake i 2004. I forbindelse med etableringen av Polar Kraft var Vesterålskraft sterkt ønsket inn som en nordnorsk partner. Da de avslo fryktet vi at man i Vesterålen vil gjøre det vi selv har avslått en rekke ganger; å gi et nasjonalt selskap inngangsbilletten til strømsalget. Et forretningsområde vi så langt har klart å holde i nordnorske hender.

Med Fjordkraft må innbyggerne vurdere hvor nordnorsk strømmen du kjøper er – utover Vesterålskraft sin eierandel på 0,6 prosent i selskapet. Da vi i vinter ble målt opp mot Norges største strømselskaper på både tilfredshet og lojalitet oppnådde Polar Kraft dobbelt så mange stjerner som vår nye «lokal»-konkurrent. Når det gjelder strømpris er det bare å sammenligne, så ser du selv!

Vi ønsker Fjordkraft lykke til med satsingen. Dere har vært med på å sørge for et prisfokus hver eneste dag – som har hjulpet oss å være på tå hev med gode strømprodukter.

Vi gleder oss – og ønsker både vesterålinger, gode folk i gamle Vestrålskraft Strøm og nye folk i Fjordkraft lykke til!