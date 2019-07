Leserinnlegg

Dersom Senterpartiet får bestemme, blir det fortsatt bussterminal på Sortland. Vi kan ikke garantere at bussterminalen blir liggende på nøyaktig samme sted til evig tid, men vi kan garantere at de bussreisende skal slippe å føle seg jaget rundt i Sortland-gatene i allslags vær.

Buss-knutepunktet Sortland skal framover ha et tilbud som er minst like godt som dagens. Det er kontrakt på dagens bussterminal fram til mars 2021. Senterpartiet, som i dag har fylkesråden for samferdsel i Nordland, ønsker samarbeid mellom fylket og Sortland kommune om en bussterminal med kant-stopp.

Her skal det være god plass for flere busser etter hverandre, og på ei informasjonstavle ved kantstoppet kan de reisende følge med når bussene kommer og drar. Ved forsinkelse kommer ny avgangstid opp på tavla. De som vil ha det enda mer lettvint, vil kunne følge med på mobiltelefon eller andre digitale verktøy. Senterpartiets fylkesråd Svein Eggesvik vil ha nært samarbeid med Sortland kommune, slik at det blir innendørs oppholdsrom ved hovedbusstoppet.

Man kan tenke seg ei løsning ved dagens terminal, men det kan like gjerne bli ved Kulturfabrikken eller et av kjøpesentrene. Eller kanskje ved Paviljongparken, der forretningsdrivende Tor Endresen nylig lanserte spreke framtidsplaner. Det er naturlig at kollektivtilbudet innpasses i Sortlands byutvikling, og det er like naturlig at Senterpartiet lytter til gode innspill både fra sortlendinger og andre vesterålinger. Dette er ei sak som angår hele Vesterålen. Den 10. august er Svein Eggesvik i Bø, og allerede da kan du treffe ham og si hva du mener. BILDE A