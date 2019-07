«Hvordan leve livet der vi bor?»

Leserinnlegg

Margunn Ebbesen (ME) er igjen ute i ulike Nordlandsmedia, i et forsøk på å forklare oss at Høyre leverer viktige tiltak for at vi alle skal kunne leve livene våre der vi bor. Og målsettingen kan vi være enige om, Margunn Ebbesen og jeg: Vi skal kunne leve livene våre der vi bor. Spørsmålet er om Høyre i regjering har gjort det enklere for folk ute i distriktene å leve sine liv der de ønsker.

ME sitt hovedpoeng er at Fritt behandlingsvalg av sykehus er avgjørende for at vi skal kunne leve livet der vi bor. ME kan da umulig ha fått med seg hva som har vært av opprør rundt om i landet! Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke eller et hjerteinfarkt, er du vanligvis ikke i den forfatning at du sjekker nettet for å finne ut hvilket sykehus som har flest likes. Da er det om å gjøre at du er innenfor den gyldne timen, slik at du kan nå et sykehus i din nærhet som har akuttmedisinsk beredskap. Eller om du er en fødende kvinne som trenger akutt hjelp. Da er det viktig at du kan nå en fødeavdeling på under en time, slik at du slipper å føde i bilen. Vi ser nå at Bunadsgeriljaen har fått over hundre tusen medlemmer og de har gitt stemme til et opprør over hele landet: Ingen flere fødeavdelinger skal legges ned! De har helt sikkert fått med seg at Høyre har fått gjennom Fritt sykehusvalg. Men det var altså svar på feil spørsmål.

På Helgeland har vi nettopp vært utsatt for et av Høyregjeringens strukturtiltak som, om det blir gjennomført, vil sette Helgeland hundre år tilbake i tid og vil opplagt gjøre det vanskeligere for mange av oss å bo her vi vil bo. Helgeland har vært så heldige at vi i over hundre år har hatt en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna som har sørget for at Helgeland som region har hatt god tilgang på lærere og førskolelærere. De siste tjue årene har tidligere Høgskolen i Nesna i tillegg sørget for at vi har hatt sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Høyres regjering presset tidligere Høgskolen i Nesna til å gå med på en fusjonsavtale som i ettertid har vist seg ikke være verdt papiret den ble skrevet på. I HB 26.-27.juli uttaler statsråd Nybø, som selv er jurist: Ut fra faglige vurderinger er en sånn avtale ikke en avtale i avtalerettslig forstand. På spørsmål fra HB om hvordan strukturvedtaket (altså nedlegging av Nesna og Sandnessjøen som studiesteder, min kommentar) vil heve den vitenskapelige kvaliteten, svarer statsråd Nybø: Begrunnelsen for å endre strukturen, er jo å frigjøre ressurser som skal brukes på andre ting som igjen vil heve kvaliteten.

Her kommer katta ut av sekken. Ressursene skal brukes til andre ting enn å utdanne lærere, førskolelærere og sykepleiere for Helgeland. Hvor har du, Margunn Ebbesen vært i denne kampen? Hvor er ditt engasjement for at vi fortsatt skal ha et aktivt fagmiljø på Nesna og i Sandnessjøen som kan bidra til at det blir mulig for oss alle å bo og leve her vi vil bo? Dersom ditt engasjement skal være troverdig, vil jeg oppfordre deg til å stille følgende krav til din regjering:

1. Bevilg nødvendige midler til at de studentene som har søkt Nesna som sitt studiested fra høsten 2019, får gjennomføre sin utdanning på Nesna, slik de har søkt om. Nesna hadde flere søkere til sine lærerutdanninger enn tilsvarende i Bodø og Levanger.

2. Gjør Nesna til nasjonalt resurssenter for desentralisert utdanning for hele landet.

Dette vil være to enkle grep regjeringen kan gjøre, slik at vi kan leve livene der vi bor.