«Kjære velferdsinvestor»

Leserinnlegg

Jeg vil gjerne gi deg honnør for jobben du gjør. Du er tøff som satser egenkapital, tid og energi på lovpålagte tjenester. Du leverer som regel med svært god kvalitet, og likevel får du ofte ufine omtaler i media. Du omtales som en velferdsprofitør, et begrep som koker av at du kun bryr deg om penger.

Sånn er det jo ikke. Profitører fins riktignok i alle bransjer, men jeg vil heller kalle deg velferdsinvestor. Om du tilbyr sårt tiltrengte barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser, hjemmesykepleietjeneste eller andre tjenester, fortjener du honnør for å satse i et tungt og strengt regulert marked. Investor er et ord med positivt fortegn, og det bør du ha.

Når vi snakker om leger, fysioterapeuter eller andre som tilbyr tjenester som private næringsaktører, omtales disse gjerne i positive ordelag. Det er vel fortjent – akkurat som positiv omtale av deg er vel fortjent! Tilsammen tilbyr dere tjenester vi trenger for å klare oss i livet. I tillegg bidrar dere til at vi får større valgfrihet som tjenestebrukere.

Ofte er du ikke bare en velferdsinvestor, men også en velferdsinnovatør. Du bidrar til utvikling innen fagfeltet ditt. Du viser at kvalitet ikke alltid kun henger sammen med prislapp. Konkurranse er bra. Det skjerper hele tjenestelinja, og for oss som bruker tjenestene, gir det en bedre tjeneste.

Jeg og Venstre heier på deg.