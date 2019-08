«Det går bra i norsk økonomi»

Leserinnlegg

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur. Den økonomiske veksten er solid i hele landet og det skapes flere arbeidsplasser. De siste tre årene har det blitt skapt 109 000 arbeidsplasser. Dette viser at den økonomiske politikken som regjeringen har ført i etterkant av oljeprisfallet i 2014 var riktig og godt tilpasset.

Ikke bare skapes det flere jobber, men veksten skjer i all hovedsak i privat sektor. Tall fra først kvartal viser at det er fire ganger så mange nye jobber i privat sektor som i offentlig sektor. Dette viser at veksten i norsk økonomi er bærekraftig og at det skapes lønnsomme jobber, ikke bare flere byråkrater som ved tidligere oppganger.

Det er ikke vi politikere som skaper disse arbeidsplassene, men vi kan legge til rette for at de kan skapes. Siden regjeringen tiltrådde i 2013 har vi redusert skattene for bedrifter og arbeidsfolk med om lag 24 mrd. kroner. Dette gjør at det er lettere å skape og investere i norske arbeidsplasser i hele landet. Samtidig har vi trappet opp veiinvesteringene slik at bedrifter får fraktet varene sine raskere og pendlere må stå mindre i kø enn før. Tog, buss og bane går oftere, slik at folk kommer seg tryggere og raskere frem.

Vi har trappet opp satsingene til høyere utdanning og forskning etter hvileskjæret under de rødgrønne, slik at vi kan skape morgendagens arbeidsplasser og løse de teknologiske utfordringene vi står ovenfor i fremtiden. Og vi har satset på kunnskap i skolen og stilt krav om oppmøte slik at elevene lærer mer og færre faller utenfor.

Når vi i valgkampen diskuterer nye tiltak for en bedre skole og mer verdig eldreomsorg, så er det viktig å huske at dette er mulig fordi norsk økonomi går godt og arbeidsledigheten er lavere enn på ti år.

Høyre vil støtte oppunder denne gode utviklingen lokalt gjennom å godt samarbeid med næringslivet, ha en skolepolitikk som gjør at flere fullfører og består, forutsigbar arealpolitikk og satsing på vei og kollektivtransport, slik at vi legger til rette for at verdier kan skapes over hele landet.