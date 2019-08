«Hvorfor er det viktig at barn får delta på fritidsaktiviteter?»

Leserinnlegg

Hadsel Høyre går til valg med et tiltak som treffer en liten gruppe barn og unge på andre siden av Hadselfjorden. Vi vil kompensere for utgifter til båt/ferge i forbindelse med barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Hvorfor gjør vi det?

Først av alt gjør vi dette fordi vi mener alvor når vi sier at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av bosted. Barn og unge på andre siden av Hadselfjorden har ikke tilgang på organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn i kommunen uten å benytte seg av båt/ferge. Fritidstilbud koster allerede en god del i form av kontigenter, utstyr, kampreiser, stevner osv. Vi ønsker ikke at båt/fergebilletter skal legges oppå dette, og potensielt bli et hinder for barn og unges deltakelse i aktiviteter utenfor skolen.

Vi ønsker å gi barn og unge valgfrihet slik at de får delta på det de har mest lyst til, og får en meningsfull fritid som kan vokse med dem. I Hadsel har barn mulighet til å velge i flotte, meningsfulle aktiviteter. Turn på Melbu, tre ulike fotball-lag, handball, klatring, aktiviteter som Makerspace og Ungdomsklubb (listen er mye lengre).

Barns valg av aktivitet

Barn og unge foretar ofte «vennestyrte valg» når de velger hvilken aktivitet de deltar i. Interesse for aktiviteten er viktig, men det er viktigere å være med på samme aktivitet som vennene. Den felles aktiviteten og interessen gjør at båndene mellom vennene blir sterkere. Barn som ikke deltar på aktiviteter sammen med vennene sine kan oppleve å føle seg utenfor.

Den andre veien inn i fritidsaktiviteter styres av interesser og er et såkalt «interessestyrt valg». Et interessefellskap med andre barn kan være like verdifullt som et aktivitetsfelleskap med venner. Broer inn i andre miljøer og sosiale grupper bygges, og barnet kan finne et nytt fellesskap med barn utenfor eget nabolag.

Fritidsaktiviteter er altså ikke bare med på å lære barnet å bli flinkere til noe. Det handler også om å fylle hverdagen med meningsfullt innhold, oppleve mestring, knytte band og oppleve et fellesskap med andre.

Pilotprosjekt for fritidskort

FNs konvensjon om barns rettigheter sier at barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. På bakgrunn av denne har regjeringen laget en fritidserklæring hvor det er satt av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal kommune og Vadsø kommune er pilotkommuner. Fritidskortet som piloteres skal gå til organiserte aktiviteter der barn treffer andre barn.

Høyre i Hadsel håper at dette pilotprosjektet viser seg å gi gode resultater og at det kan innføres i flere kommuner hvor Hadsel er blant disse.

Derfor går Høyre til valg med et tiltak som treffer en liten, men viktig gruppe. For å sikre at alle barn og unge i Hadsel har tilnærmet like muligheter for deltakelse i en organisert fritidsaktivitet.