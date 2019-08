Leserinnlegg

Rødt vil ha rask bygging av nytt sykehjem med innretning for medborgere som har sykdommen demens. De siste årene har det vært kritisk for denne sykdomsgruppa og deres familier. På grunn av tidligere nedlegging av 7 plasser fra H/Frp ble det skapt en svært kritisk situasjon. Det førte til at plassene måtte åpnes igjen og i tillegg suppleres med andre flere midlertidige plasser. Situasjonen var uverdig og svært belastende for mange familier.

Nytt sykehjem for personer med demens

Det haster derfor med å komme i gang bygging av tilfredsstillende plasser og økt kapasitet. I en stram økonomi for kommunen ser det likevel ut til at det er enighet om å prioritere dette på topp i Sortland. Etter Rødts forslag om å vurdere ny plassering, blir dette nå lagt i nærheten av Lamarktunet. Vår mening er at det legger til rette for samhandling og mer helthetlige tjenester, noe som også vil være positivt for personalet. I dette ligger muligheten for ansettelse av felles aktivitør i sykehjem.

Hjemmetjeneste med god kvalitet og avlastning

Den sterke intensjonen om at eldre og andre med stort omsorgsbehov skal bo så lenge som mulig i sitt eget hjem og med god livskvalitet, krever en godt utbygd hjemmetjeneste. Den vil omfatte en rekke spesielle faggrupper, blant annet innafor somatikk, kreft og demens. Med stor vekt på mange hjemmeboende med hjelpebehov kreves det gode avlastningsmuligheter og dagtilbud med aktiviteter.

Heltidsstillinger og kompetanse

Dette fordrer stabilt og tilstrekkelig personell med gode kvalifikasjoner. Ansatte gjør i dag en kjempejobb for å følge opp. Disse tjenestene må bygges videre ut og sikres kompetanse, god ledelse og flere heltidsstillinger for å holde på ansatte. I stedet har det blitt reduksjoner, og arbeidet med å fjerne småstillinger i sykehjems – og omsorgstjenesten generelt, er tilnærma stoppa opp.

Konkretiser og gjennomfør verdighetsgarantien

Rødt vil holde fast på verdighetsgarantien fra 2011, som la et viktig grunnlag for hva eldreomsorgen skulle ha som bunnplanke. Her skal det legges vekt på:

Riktig boform ut fra behov og tilstand

Godt kosthold og tilpassa hjelp ved måltider

Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.

Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.

Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.

Vi kan oppfatte dette som sjølsagt, men det trengs likevel at politikere prioriterer dette innafor altfor stramme budsjetter. I en pressa økonomisk situasjon har det også de siste årene blitt nedskjæringer. Rødt kjemper mot at dette skal skje.