«Feil tall om eiendomsskatten i Hadsel»

Leserinnlegg

Det har gått litt i surr med tallene når Erwin Teigen prøver å overbevise velgerne om at de er bedre tjent med å stemme FrP. Faktisk over 100 millioner i feilregning. Vi kan godt være uenige om løsninger, men det er en fordel for alle å kvalitetssikre tallene. Jeg skal prøve å forklare under.

Når det gjelder eiendomsskatten utgjorde den kr 23.382.000 i 2015 som var det siste budsjettet FrP, Høyre, MOS og Venstre hadde ansvaret for. I 2018 utgjorde eiendomsskatten kr 35.352.000. Vi skal ta ansvar for resultatene i 2016, 2017, 2018 og til og med 2019. Forskjellen fra da FrP/Høyre/MOS/Venstre styrte, utgjør en forskjell i inntekter fra eiendomsskatten på kr 11.970.000. For å gjøre regnestykket enda mer korrekt, kan vi gjøre 2015-tallet om til 2018-tall i forhold til hvordan konsumprisindeksen har økt (8,8 %). Da blir forskjellen på kr 9.908.000. Dersom vi hadde femdoblet den slik Teigen skriver, ville den utgjort kr. 116.910.000 i 2015-tall, noe som er over 100 millioner i feilregning fra Frps Erwin Teigen. Jeg er enig i at det er en økning fra 2015, men la oss være korrekte.

Den største økningen i eiendomsskatten fra et år til et annet, kom med blant annet FrP i posisjon fra 2014 til 2015. Da økte den fra kr 7.739.000 til kr 23.382.000. Det var altså en tredobling i eiendomsskatt da FrP styrte kommunen.

Når det gjelder veksten i frie midler fra staten på kr 36 millioner som du nevner, tar det ikke hensyn i det hele tatt til pris- og lønnsvekst i perioden. For dette spiser opp økningen i frie midler, den såkalte hjelpen fra regjeringen til kommunene, er altså ikke nok til å dekke lønns- og prisvekst engang. I tillegg får vi som kommune hele tiden nye oppgaver fra staten, uten at det følger midler med. For å underbygge dette, har jeg sjekket med rådmannens stab og fått følgende informasjon. Økningen i overføringen fra staten har fra og med 2015 til og med 2019 vært på kr 60,9 millioner. I samme perioden har lønns- og prisveksten vært på kr 65,5 millioner. Netto har vi altså fått 4,6 millioner mindre i økte overføringer enn lønns- og prisveksten har vært. Når det gjelder overføringen fra Havbruksfondet, håper jeg at det er forståelse for at disse midlene ikke kan brukes til drift, siden dette ikke er en fast, årlig inntekt. Hadde disse pengene vært brukt til drift, ville det vært å skyve økonomiske problemer foran seg. På samme måte som FrP med støttespillere gjorde forrige periode. Det var dårlig medisin å tappe alle kommunens fond og Trollfjord (og fremtidige generasjoner) for 30 millioner i utbytte.

Teigen skriver at vi klarte kr 20 millioner i overskudd i 2018. Det korrekte tallet her er kr 12 millioner, et greit overskudd, men så lite at det fortsatt kreves stram økonomistyring.

Som jeg innledet med er det en stor fordel å kvalitetssikre tallene, gjerne med rådmannens stab, for å avgjøre hvordan økonomien skal styres trygt og godt. Dersom Teigen og FrP skal drifte slik de gjorde sist de hadde makten i kommunen, så får de betydelige utfordringer. For det første vil alle ansatte måtte redusere lønnen sin til 2015-nivå. Alt vi kjøper av varer og tjenester må også forhandles ned til 2015-nivå. Vedtakstimene i Miljøtjenesten, som kommunen ikke kan gjøre noe med, må reduseres med i overkant av kr 16 millioner for å komme ned på 2015-nivå. FrP la ned en avdeling på Ekren da de styrte i 2015. Dersom FrP fjerner eiendomsskatten slik de lover, vil de være nødt til å legge ned ytterligere avdelinger innen helse og omsorg, eller skoler. Det store spørsmålet nå er; Hva vil FrP legge ned i kommunen når de skal fjerne eiendomsskatten?