«Rødt blåmandager»

Leserinnlegg

I et svar til meg på VOL («Ingen blåmandag for Rødt, Enoksen!») påstår Geir Jørgensen at jeg har fulgt for dårlig med i den lokalpolitiske debatten i Hadsel.

Det må han gjerne meine. Men jeg har fulgt tilstrekkelig med til å ha dekning for det jeg har skrevet. At Jørgensen ikke liker å bli minna om hva han har uttalt tidligere, er ei anna sak.

«Sykkelfest for eliten»

«Arctic Race og fjellveien i seg selv har jeg knapt ytret meg om», skriver Jørgensen.

Mon det. I et intervju med Bladet Vesterålen den 13. februar i år stempla han Storheia-prosjektet som «Sykkelfest for eliten». At han i ettertid prøver å framstille det som om det bare har vært sjølve prosessen han har hatt innvendinger imot, er derfor ei temmelig retusjert fortelling.

For så vidt gjelder prosessen, er det betegnende for nivået Jørgensen har bevega seg på, når han har kommet med beskyldninger om at avgjørelser er tatt «i bøttekott».

Det er for øvrig noe rørende å skulle bli belært om demokrati av en representant for et politisk parti som har sitt utspring i en bevegelse og et parti som gjennom mange år kjempa for å erstatte det norske demokratiet med diktatur – det såkalte proletariatets diktatur.

«Nordlaks kommune»

Når Jørgensen offentlig velger å omtale Hadsel kommune som «Nordlaks kommune» og kritiserer at kommunen bidrar til å legge til rette for Nordlaks og andre større næringsaktører i kommunen, må han finne seg i at stilles spørsmål ved om han har skjønt betydninga av å ha et oppegående næringsliv.

Jørgensen og Rødt er angivelig «mere opptatt av vilkårene for arbeidsfolket som faktisk skaper verdiene i industrien og i næringslivet, enn vi er av å pleie direktørenes og investorenes behov». – Har Jørgensen spurt de ansatte i Nordlaks om de er motstandere av at kommunen har prøvd å legge til rette for Nordlaks sin virksomhet i kommunen? – Og kan Jørgensen komme med et konkret eksempel på at kommunens tilrettelegging bare har kommet «direktørene og investorene» i Nordlaks til gode og ikke de ansatte?

Hadsel er kjempeheldig som har en hjørnesteinsbedrift som Nordlaks. Med eiere som både er lokalpatrioter og har evne og vilje til utvikling. Og som ikke har falt for fristelsen til å selge seg ut til første og beste beiler slik en del andre har gjort opp gjennom åra.

At Jørgensen ikke skjønner dette, bare bekrefter at ikke har forstått hva næringsliv er. Det er faktisk noen som må skaffe arbeidsplasser og inntekter hvis samfunnsmaskineriet skal gå rundt.