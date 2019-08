«Et mer rettferdig samfunn med ei rød og grønn framtid»

Leserinnlegg

Noen mener kanskje at Rødt er imot alt - det stemmer ikke. Rødt er for mange og gode arbeidsplasser. Arbeid til folket er det som er grunnleggende viktigst i samfunnet.

Vi er for næringsutvikling, vekst og verdiskaping - Men ikke for enhver pris. Ressursene må utnyttes i balanse med naturen - at man tar hensyn til naturens tålegrense på best mulig måte og ikke driver rovdrift.

Det fører til kollaps dersom vi henter mer ut av naturen enn det den kan tåle. Vi mener arbeiderne som skaper verdiene må ha gode arbeidsvilkår.

Verdiene skal i størst mulig grad gå til å skape gode liv for folk og særlig de som har en vanskelig livssituasjon og ikke til å berike noen få. Rødt mener at kapitalismen fører til mye negativt og mener derfor at det trengs et nytt samfunnssystem - et nytt økonomisk system som fører til rettferdig fordeling og mindre forskjeller.