«Øksnesskolen»  - en stor enhet skviset inn i Myre sentrum, eller opprustede enheter nær de mest aktuelle opplæringsarenaene?»

Leserinnlegg

En kommunestyreperiode går mot slutten, og det er tid for å gjøre nye valg.

Når det gjelder skolestruktur så sitter mange nå og kjenner seg litt som Karius og Baktus etter at Jens hadde fjernet alle fine hull i et eneste drag med tannbørsten.

Nylig hadde mange elever sin første skoledag på ny skole, og flere ansatte har også hatt sin oppstart med nye kolleger i et nytt arbeidsmiljø. Man kan håpe at det i kommende periode vil bli ro rundt strukturdebatten, slik at man kan konsentrere seg om det viktige arbeidet med opprustning av skolebygg, i tillegg til et større fokus på å skape gode læringsbetingelser for elevene.

Det er likevel grunn til å tro at ikke alle lokalpolitikere er fornøyd før alle elevene i kommunen er samlet i sentrum.

Det registreres at det ytres bekymring fra en del foreldre for hva som vil skje med Alsvåg skole i kommende periode, i tillegg til frustrasjon over at det er trangt om plassen og stort sykefravær ved Myre skole.

Øksnes SV ønsker å være tydelig på hva vi vil for elevene i Øksnes :

-Alsvåg skole skal helt klart bestå! I tillegg er det en nødvendighet at opprusting av denne skjer parallelt med nybygg/opprustning av Myre skole.

-Øksnes SV vil fortsatt kjempe for at Myre skole sitt småtrinn skal lokaliseres til Sommarøy skole.

-Vi vil jobbe for en lekseredusert skole.

-Alle elevene i Øksnes skal få tilbud om kantinelunsj.

-Øksnesskolen skal i økende ta i bruk uteskole som læringsarena for alle elevene.

Bruk stemmeretten den 9. september!