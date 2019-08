«Rødt Sortland vil redusere politikergodtgjøring med 10%»

Leserinnlegg

Etter det kommende kommune- og fylkestingsvalget vil Rødt fremme forslag om å redusere lønn og godtgjøring til politikere i Sortland med 10%.

Dette er noe Rødt sentralt har fremmet lignende forslag om tidligere på Stortinget og i andre kommuner der vi er representert. I Rødt er det for øvrig vedtektsfestet at politikergodtgjøring ut over refusjon av direkte utgifter tilfaller partiet.

Grunnlaget for forslaget er at Rødt generelt går inn for å minske ulikheter i befolkninga. Politikere i Sortland kommune bør etter vår mening bidra med ei slik utvikling og i tillegg frigjøre midler som kan brukes til beste for innbyggerne i Sortland. Å være kommunestyrerepresentant eller ordfører er et tillitsverv som vedkommende påtar seg frivillig på vegne av velgerne. Det er omfattende frivillig innsats i lokalsamfunnet på mange områder og det ønsker vi å holde fast på. Da bør ikke politikere skille seg ut med å kreve omfattende godtgjøringer.

Rødts ordførerkandidat i Stavanger, Mimir Kristjanson har til eksempel uttalt at han klarer seg med en eventuell ordførerlønn på 500.000. Til sammenligning tjener dagens Stavanger-ordfører fra Høyre 1.6 millioner kroner per år.

Ordførerlønna i Sortland kommune er i dag på ca 918 000 kr i året. Andre lønninger og godtgjørelser regnes ut fra denne lønnen etter en fastsatt prosentsats.

Reduseres denne med 10% vil den nye lønna til ordfører bli ca 826 200. Det er vel særdeles få som ikke ville klart å leve et meget godt liv med en slik årslønn som i rettferdighetens navn må sies å være høy nok. Et formannskapsmedlem i Sortland kan motta 80 000 som honorarer og møtegodtgjøring i året. En reduksjon på 10% burde dermed være høyst akseptabel for politikerne i Sortland.

Tapt arbeidsinntekt fra ordinært arbeid for deltakelse i politiske virksomhet skal sjølsagt dekkes fullt ut. Det samme gjelder oppgaver i vervet som fører til direkte utgifter.

Ifølge SSB var en gjennomsnittlig årsinntekt i Norge på 547 200 i 2018.

I kommunalforvaltningen var snittlønna på 498 480. At lønningene til toppolitikere er på det dobbelte mange plasser, er urimelig for Rødt. Det at politikere sjøl bestemmer egen lønn og godtgjøring, er heller ikke særlig tillitsvekkende. Det kan bidra til oppfatning at politikere er hevet over andre folks livsvilkår. At politikk skal bli en godt betalt karrierevei, er ikke bra for hverken demokratiet eller vanlige folks tillit til politikerne.