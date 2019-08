«Sigerfjord. Takk for alt, verdens fineste bygd»

Leserinnlegg

Dersom skola legges ned og sentraliseres ved neste valg er bygdas viktigste identitetsgivende institusjon borte. Alle som har gått på Sigerfjord skole har fått en tilskrevet- og kollektiv identitet, et kjennemerke, en oppvekst som gir livsvarig tilhørighet og følelse av å være fra verdens vakreste bygd.

Uten skola tenker jeg at Sigerfjord knapt kan kalle seg ei bygd lengre. Uten egen skole er Sigerfjord blitt nedgradert til noe identitetsløst og tomt.

«Velkommen til Sigerfjord. Verdens vakreste boligregulerte sted».

Skola skaper identitet til mennesker og bygd, og mennesker former bygda og skolen. Tilskrevet identitet handler nemlig om kjennemerker man har vokst opp med. Skolen gir 6-7 år nær bakkekontakt til lokalplassen. Til nært og kjærlig kjennskap til naturen, området, kulturen og historien.

Skolen er hele fundamentet for en kollektiv identitetsfølelse, at man har noe til felles med de andre. I tillegg er jo skolen forankringspunktet for andre identitetsgivende arenaer som for eksempel idrett og musikk. Uten skolen blir de lokale nettverkene og vennskapene redusert. Ytterligere identitetforfall, enda mindre bygd.



Hvor kommer æ fra? «Æ e fra Sigerfjord. Sigerfjord e mitt hjemsted». Hjem-sted. Del opp ordet og smak på det. Er det egentlig et hjem-sted hvis ingenting er hjemme lengre, eller er det bare et "sted"?