«Offerrollen kler Rødt dårlig»

Leserinnlegg

Partiet Rødt har ikke akkurat hatt for vane å legge bånd på seg når det kommer til kritikk av andre. Være seg politikere, kommunal administrasjon, den såkalte «eliten» eller personer som partiet definerer som «kapitalistklassen». Men skulle det skje at noen tar seg bryet med å gå Rødt sjøl nærmere etter i sømmene, er det ikke måte på hvor fort partiets politikere søker tilflukt i posisjonen som offer. Men like lite som Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug er troverdig i offerrolla, er Rødts Christoffer Ellingsen og Ove Eirik Jensen det når de i et innlegg på VOL i går jamrer seg over at jeg «har kastet meg over» deres 1. kandidat i Hadsel og Ove Eirik Jensen.

Når Rødt prøver å belyse hvor dårlig det står til med folkestyret i Sortland ved å vise til konkrete saker, må partiet tåle å bli konfrontert med åpenbare feil i egen framstilling av de samme saker.

Folkestyret i Norge utøves gjennom folkevalgte representanter. At Rødt er misfornøyd med vedtak som folkevalgte gjør, betyr ikke at folkestyret ikke fungerer. Det samme gjelder hvor grupper eller aktivister i en kommune opplever at deres standpunkt ikke deles av et fleirtall av de folkevalgte. Det er slik demokratiet er og skal være.

At det er folkevalgte som treffer vedtak, er selvsagt ingen garanti for at det ikke gjøres feil. Like lite som det er noen slik garanti hvor vedtak treffes administrativt eller hvor det treffes avgjørelser i en domstol. Og om det ikke gjøres direkte feil, vil det i mange tilfelle være delte meininger om innholdet i de vedtak som treffes.

Når formannskapet i Sortland er overlessa med saker, mens driftsutvalget har måttet leite etter saker for å fylle møtekartet, foreslo SV å overføre plansakene fra formannskapet til driftsutvalget. Det ville ha gitt politikerne bedre muligheter til «å henge med», som Rødt hevder de er opptatt av. Men det nekta Rødt å være med på da kommunestyret behandla saka.

At Rødt stemte imot forslaget til reguleringsplan for Strandskogjordet, var ikke motivert av omsorg for de næringsdrivende på nedsida av vegen som gjennom vedtaket fikk stengt sine eksisterende atkomster. For da saka ble behandla, stemte Rødt som eineste parti imot at kommunen skulle starte arbeid med å få på plass en ny reguleringsplan for Strandskog næringsområde (NF10) for å få en raskest mulig avklaring på vegløsning for næringsaktørene. Rødt meinte og fremma også forslag hvor det ble avvist at kommunen hadde noe ansvar – det ansvaret hadde grunneierne sjøl.