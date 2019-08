«Derfor bør du stemme MDG ved valget i Hadsel!»

Leserinnlegg

I år er det aller første gang Miljøpartiet De Grønne stiller lokal liste til lokalvalget i Hadsel. På lista står 11 skårunger, alle nye som lokalpolitikere. Dette har gjort oss mindre synlige i valgkampen. Men vi er her. Vi tror at ubeskrevne blad kan også være en fordel, spesielt når motivasjonen er så sterk som vår er. Vi spiller nemlig på lag med ikke mindre enn 60.000 ungdommer som har streiket for klimaet i 2019. Her i Hadsel var det også mektige markeringer i mai. Ungdommenes kamp er vår største motivasjon. Vi er villige til å kjempe for at vi, lokalt i Hadsel, skal endre våre prioriteringer i lokalsamfunnet for at det skal være bærekraftig.

Vi i MDG Hadsel ønsker oss et åpent og raust lokalsamfunn der mennesker og miljø er viktigst.

Vi vil at det skal være enkelt å leve bærekraftig og ta miljøvennlige valg på hverdagene.

Vi vil at Hadsel kommune skal gå foran og vise vei. Da må miljøhensyn og bærekraft være bærende i alle kommunale planer og vedtak.

Vi kommer til å jobbe for miljøgater i sentrum av alle byer og tettsteder, hvor menneskene er prioritert foran bilene. Vi vil ha grønne lunger og positive møteplasser. Vi vil ha byttedager og reparasjonskafé. Derfor arrangerer vi i MDG gjenbruksmarked for barneklær, leker og utstyr siste søndag i valgkampen. For det er faktisk de nære ting dette handler om.

Vi vil ha et åpent lokaldemokrati, hvor kommunen inviterer innbyggerne inn i avgjørelser. Dette betyr et åpent sørvistorg, brukerutvalg og politikere som tar innspill fra de berørte alvorlig. Åpne møter om klimaplan legges da IKKE til etter leggetid dagen før helligdag. Og eldrerådet blir hørt når de advarer mot å bygge omsorgsboliger på Ekren. For hvem er det som skal bo der og ha sine pårørende der?

Det gleder oss stort å se at de andre partiene har funnet plass til klima og miljø i sine programmer. Til og med FrP har gjort det. Program er mål og ønsker, men det er i det praktiske arbeidet resultater kommer. Her har de lokale partiene ulikt å vise til. Så langt er MDG det eneste partiet som sier at miljø- og klimahensyn må gå foran andre hensyn. For det er ikke noen tvil om at vi må endre både lokale og nasjonale prioriteringer og krav, for å stogge tempoet i klimaendringene vi ser. Vi vil bidra til at det skal bli enklere å ta klimakloke valg i Hadsel.

I meningsmåling gjort for VOL/VA, har MDG en oppslutning på 3,7 prosent. Vi takker for det, og bretter opp armene. For det er våre barn og barnebarns framtid vi kjemper for.