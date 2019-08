«Psykiatritjenesten med lavtekseltilbud i Sortland kommune»

Leserinnlegg

Statens tilskudd til psykiatri- og rustjenesten, som til andre statsstøtta offentlige tjenester, overføres kommunene i en samla pott. Det er da opp til kommunen hvilke områder/saker som skal prioriteres. Sortland har i hovedsak prioritert ut fra det og bygd opp en velfungerende tjeneste sjøl om behovene har vært større enn tilgangen på ressurser. Dette er snudd! Rådmannen forslo å fjerne 2 stillinger i budsjettet for dette året.

Rødt og resten av kommunestyret gikk inn for å beholde den ene stillinga. Rødt foreslo i tillegg å videreføre også den andre stillingen, men flertallet vedtok fjerning av denne i budsjettet for 2019. Tillitsvalgte arbeidet aktivt mot dette med gode, faglige argumenter. Bakgrunnen var at psykiatritjenesten nå så ei urovekkende utvikling allerede før nedskjæringa og ikke klarte å følge opp de økende behovene.

Sterkt økende behov

I 2018 hadde psykiatritjenesten i Sortland 200 nye tilmeldinger. Til nå i år er det 96 nye. 96! Det vil si 4 skoleklasser med 25 elever i hver klasse. Hva om vi hadde 4 klasser der hver enkelt elev hadde matematikkvansker (dyskalkuli) eller dysleksi? Hva settes på øverste hylle når vi snakker om kvalitet i skolen og fagkompetanse hos læreren? Hvem har kompetanse til å se eleven og tid til samtaler på mer enn noen minutter?

Lavterskeltilbudet er sterkt truet

Økende ventelister medfører til at det lavterskeltilbudet der personer kunne få en samtale raskt, blei endra til lang venteliste, og der tjenesten må bruke tid til å lage prioriteringslister for ulik ventetid. Da eksisterer ikke lavterskeltilbudet slik det var ment. Avdelinga for psykisk helse og rus har et høyt antall nye henvisninger. Ventelista taler sitt tydelige språk om konsekvensen av nedskjæringer og et altfor dårlig apparat til raskt å fange opp ungdom i faresonen. Lavterskeltilbudet var grundig diskutert i forarbeidene til Kommunedelplanen for helse, omsorg og folkehelse (2015-2030) og ligger i dag som en del av vedtatt plan og et viktig forebyggende tiltak. Utviklinga viser at innretninga var riktig, men at politisk oppfølginga svikter!

Psykiatri- og rustjenesten må bygges opp

Ved revidert budsjett nå sist juni fikk Rødt flertall for forslaget sitt om å bevilge 200 000 tilbake til tjenesten i inneværende år. Rødt ønsker hele stillinga gjenopptatt og dernest bygge videre opp tjenesten. Kommuneøkonomien setter begrensinger på hvor langt vi kan komme. Det er dyrt for den enkelte og for kommunen at noen av oss sliter så mye med den psykiske helsa at vi i verste fall ikke kommer oss ut i arbeid.

Rødt vil satse på flere helsesykepleiere slik at ungdomsskolene og videregående skole har større tilgang til denne viktige tjenesten. Det er denne fagkompetansen som først avdekker psykiske problemer i tidlig alder hos ungdommen. Helsesykepleiere er ikke direkte tilknytta skole eller heim og kan derfor være en trygg tredjepart. Forebygging er alltid bedre enn behandling. Det er avgjørende for å hindre at særlig unge faller utenfor arbeid og sosiale aktiviteter.

Rødt vil gjøre noe med dette.