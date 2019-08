«Snipp, snapp snute så var Frp muligens ute?»

Leserinnlegg

I tirsdagens meningsmåling i Andøy, får de tre partiene, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet juling av velgerne. Mange vil hevde at dette er fortjent, med bakgrunn i det fatale vedtaket om Andøya flystasjon. Det kan sies og er sagt mye i den saken. Andøy FrP har hver dag siden sommeren 2016 arbeidet med å overbevise Stortingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet om at valget av Evenes både er samfunnsøkonomisk og militærfaglig feil, og må omgjøres.

Jeg er også i dag helt overbevist om at stortingsvedtaket fra 2016 er feil, og at de ikke har hatt alle opplysninger i saken, og slik sett har fattet vedtak basert på manglende kunnskap. Det siste som er kommet opp er den planlagte MPA hangaren som vil skape turbulens på Evenes.

Meningsmålingen der FrP får 2.3 prosent oppslutning, er dette en nedgang på over 6 prosent fra valget i 2015, det er for meg som førstekandidat bekymringsfullt. Men jeg håper og tror det ikke er den jobben jeg, og de som har representert Andøy Frp gjennom nesten 30 år som er årsaken til manglende oppslutning.

Når eller hvis Andøy FrP er ute av kommunestyret, vil det ikke lengre være noen som har makt til å kjempe for Statlig finansiert eldreomsorg, to sykehjem i Andøy, bedre veier i Andøy, god infrastruktur på vei, i luften og på havet. Reduksjon og fjerning av eiendomsskatt, en sterk stemme for næringsutvikling i Andøy, innføring av prosjekt «Leve hele livet», en sterk stemme for unge mennesker med utfordringer, både intern i Andøy kommune, og ikke minst opp mot eksternt myndigheter, spesielt mot FrP sin Stortingsgruppe.

Ved å gi din stemme til Andøy FrP gir du også oss mandat til å arbeide for en bedre hverdag for alle. Vi ønsker å gjøre jobben for deg i Andøy, Jeg håper å få din stemme ved valget den 9. september 2019.Uten den, kan det bli Snipp, Snapp, Snute…, Godt valg.