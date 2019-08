«Andøy SV støttar Andøya Flystasjon»

Leserinnlegg

Torsdag hadde Andøy SV åpent møte med tillitsvalde frå Andøya Flystasjon og Andøy Fiskarlag.

Dei tillitsvalde for NOF og Fellesforbundet la lågmælt fram sitt syn på avgjerda om nedlegging av AF, og korleis utviklinga har vore sidan.

Dette er dei som arbeider nærmast Orion og kvar dag ser konsekvensane av at politikarane har tatt ei avgjerd dei ikkje fattar følgjene av. Eller kanskje dei gjer det?

Dei tillitsvalde skildra Forsvarsdepartementet sin mangel på vilje til å ta inn over seg dei reelle utfordringane ved å flytte MPA-basen frå ein særs godt fungerande plass til ein stad kor det meste må byggjast opp. Vi veit alle at dette har hatt følgjer både personellmessig og for AF sin evne til å føre vidare MPA-kapasiteten.

La det ikkje vere tvil om at Andøy SV og SV støttar kampen for å halde oppe Andøya Flystasjon som den best eigna staden for MPA i Noreg.

Vi vil likevel Ikkje godta ei utvikling kor Noreg gjev frå seg råderetten over nasjonale basar, sjølv om dei er NATO-finansiert. Vi har det siste året sett at amerikanske MPA fleire gongar har vore på Andøya for å ‹støtte» 333-skvadronen som får stadig større problem med å flyge planlagte tokt.

Dette er ei utvikling vi ser på med uro. Det siste vi treng no i ein vanskelig situasjon, er å provosere ein mektig og aggressiv nabo. Noreg har heilt sidan NATO vart oppretta, hatt restriksjonar på kor allierte fly har kunne vore tilstades. Dette har vore, og er, rett og viktig politikk. La oss ikkje risikere dette fordi stortingsfleirtalet har tatt ei fullstendig feil avgjerd.