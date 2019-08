«Eiendomsskatt og retorikk i ei ulvetid»

Leserinnlegg

Når mye står på spill, når noen vil verne om det de tror på, eller vil endre noe de synes er nødvendig, endrer språket seg. Ord som «robust», «nærpoliti» og «uverdig» har blitt klisjéer, som vi knapt gidder å forundres over når de nevnes. At næringslivet går så det «griner», ropes med stor og stolt styrke, uten at så mange reflekterer over hvem som ler mest på vei til banken. Nå foran et kommende kommunevalg brukes et lite ord for å bevege folk mer enn noen gang:

Ordet «usosial» . Men hvem bruker dette lille ordet? Og hvorfor brukes akkurat det? Kanskje er det for å få noen med ekstra empati for mennesker i nød til å kjenne skam?

I min kommune, og sikkert i flere, brukes ordet «usosial» i tilknytning til eiendomsskatten.

De som flittigst bruker dette lille ordet befinner seg stort sett på høyresida i politikken. Venstresidas argumenter om at eiendomsskatten er et nødvendig onde for å berge viktige tjenester i Øksnes, feies bort av høyresida i politikken, og applauderes. Veldig forståelig, for hvem av oss vil vel egentlig betale mer skatt? Og når ordet «usosial» knyttes til ordet «eiendomsskatt», blir ordet liksom lettere å ta i munnen, for da kjemper man ikke for sin egen bankkonto, men for de svake - kan man jo fristes til å tro.

Men hvem vil ikke beholde, og endog ha økte offentlige tjenester med god kvalitet? Det vil alle, selvfølgelig også høyresida. Når venstresida ber politikere på høyresida forklare hvordan gapet mellom inntekter og utgifter skal tettes, uten også å ta i bruk eiendomsskatt, er svarene kort og godt «gode løsninger». Det er mulig at jeg er en novise innen økonomi, men for meg er det veldig vanskelig å forstå at for eks. deler av rusomsorgen kan drives forsvarlig med økt dugnad, at man ved å investere kommunens heller skrøpelige fond skal få 25 – 150 nye tilflyttere til kommunen på kort tid, at man skal effektivisere enda mer i en kommune som allerede, og godt dokumentert, driftes helt ned til beinet. Økt privatisering av tjenester foreslås også. Det har Øksnes allerede en del av. Det fungerer godt, men er langt fra gratis for kommunen det heller.

Akkurat nå er eiendomsskatt viktig for å kunne gi befolkningen i Øksnes en trygghet for gode tjenester. Slik er det i nesten alle kommuner i Norge. Dessverre. For akkurat nå har vi en politikk i landet som ønsker sentralisering og fortetting, sogar ser man mulighet av å transportere fisk på vinterveier i nord med roboter som sjåfører. Folk skal ikke bo i små kommuner langt mot nord virker det som, og små kommuner «straffes» i form av redusert tilskudd fra Staten. Kommer Øksnes i en situasjon hvor tjenester må kuttes, vil det dessverre være de aller svakeste dette kommer til å gå ut over – også lovpålagt tiltak som økt læretetthet kan ryke, for kommunen har ikke nok penger til å innfri alle pålegg fra Staten. Først da kan man snakke om at noe er «usosialt».

Eiendomsskatten er det kommunens politikerne som selv bestemmer både når det gjelder promillegrense opp til 5 promille, og prinsipper for fritak. Dette skal gjøres årlig. Ønsker man da å verne og gi fritak , så har politikerne makt og myndighet til det, og vil da kunne verne om de aller svakeste – slik kommunestyret i Øksnes gjorde under siste kommunestyremøte der Øksnes Boligstiftelse ble fritatt for eiendomsskatt på alle sine boliger.

Man kan lure på hvem høyresida egentlig gråter for når de de så frimodig beskriver eiendomsskatt som en «usosial» skatt.