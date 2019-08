Andøy trenger en kreftkoordinator

Leserinnlegg

I disse valgtider håper vi i Kreftforeningen politikerne i Andøy vil prioritere en kreftkoordinator i neste periode. Vi mener det trengs. I fjor vinter stilte Jørn Aune et spørsmål i kommunestyret om kreftomsorgen i Andøy. Han løftet behovet for en kreftkoordinator spesielt.

Gjennom å fortelle om egen erfaring, stilte han spørsmål og løftet behovet for en koordinerende tjeneste for kreftpasienter og deres pårørende. Med dette ble han en stemme for svært mange, som aldri er på kommunestyrets talestol. Vi i Kreftforeningen møter mange kreftrammede som forteller oss om dette behovet.

Kommunen pekte på at positive ting skjer. Andøy har dedikerte sykepleiere, satser på videreutdanning i kreftsykepleie og lager nå en plan for palliasjon. Det applauderer vi i Kreftforeningen. Men Andøy trenger et lavterskeltilbud for kreftpasienter og pårørende, der en opplever helhetlig hjelp og koordinering av tjenestene rundt en når sykdommen plutselig rammer. Riktig hjelp til riktig tid kan være vanskelig å få til på egenhånd når en er svært syk. Derfor mener vi at alle skal ha tilgang på en kreftkoordinator og at det må prioriteres nå.

I Andøy bor det 324 som har eller har hatt kreft og i følge Kreftregisteret fikk 41 personer kreft i 2017. Bildet fremover er tydelig, Norge står overfor en voldsom vekst i antall krefttilfeller. På landsbasis får over 33 000 nordmenn kreft hvert år, i 2030 vil det tallet være godt over 40 000 og takket være bedre behandlinger overlever heldigvis flere enda lengre. Samtidig flyttes oppgaver staten gjorde før til kommunene. Det gir større etterspørsel etter helhetlige og koordinerte tjeneste-tilbud. Det vil kreve en innsats.

Kreftkoordinatoren er god investering for å løse dette. Oslo Economics har gjennomført en stor studie for Kreftforeningen og rapporterer flere positive virkninger for kommunen ved å ha kreftkoordinator som en del av sitt tjenestetilbud:

Trygge og effektive pasientforløp med færre overliggerdøgn

Færre korttidsopphold

Mindre hjemmetjenester i første fase

Utsatt sykehjeminnleggelse

Mer effektiv koordinering

Avlastning av kommunale tjenester og mer bruk av andre tjenester.

Støtte og styrke pårørende i en alvorlig livssituasjon.

Besparelsen for kommunen ligger i at kreftkoordinator bidrar til en helhetlig vurdering for den enkelte pasient, slik at det kan settes inn riktig tjeneste, på riktig nivå og til riktig tid – med andre ord en optimalisering av tilbudet.

Vi vil takke Jørn Aune for å ha løftet dette temaet. Det krever mot å ta ordet i kommunestyrets talestol etter endt kreftbehandling. Nå håper vi politikerne gjennomfører. Godt valg!