«Vi stilte spørsmål til alle parti om ny vei til Vornes. Dette fikk vi i svar»

Leserinnlegg

Kommunestyret i Øksnes vedtok den 12.12.2017 at ny veiforbindelse til Vornes skulle rustes opp etter en trasé langs Torstein Reinholdtsens vei. Dette er en løsning som vi ønsker realisert uten unødvendig opphold. Vi frykter imidlertid at der fortsatt ikke er full enighet om dette i det politiske miljøet, og at enkelte partier vil søke å trenere saken enda noen årtier.

Etablering av ny veiforbindelse til Vornes er en sak som engasjerer de fleste av beboerne i Vornes, Sandviksdalen og Sandviksbakken. For mange av oss er saken så viktig at vi ønsker ved kommunevalget å stemme på et parti som vi vet har klar, utvetydig og troverdig plan for å realisere opprustingen av Torstein Reinholdtsens vei og veiforbindelsen videre til Sandviksdalen og Vornes.

Derfor sendte vi et brev til samtlige politiske partier som stiller til valg ved høstens kommunestyrevalg og stilte følgende spørsmål:

Kan vi påregne at kommunestyrets vedtak om å framføre ny vei til Vornese via Thorstein Reinholdtsens vil bli fulgt opp av deres parti etter høstens valg, eller ønsker deres parti å reversere vedtaket og arbeide for et eget forslag om å endre trasevalget til Halvar Rasmussens vei?

Vil deres parti støtte planene om pub i havneinnløpet dersom dette er til hinder for ny vei etter vedtatte trase Thorstein Reinholdtsens vei?

Ny veiforbindelse via Torstein Reinholdtsens vei til Sandvikdalen og videre til Vornes har vært under planlegging siden 1975. Kan vi stole på at deres parti vil arbeide målbevisst for å få realisert veiutbyggingen i kommunestyreperioden 2019-2023?

Vi ønsket svar i god tid før valget. Siden dette var et åpent brev hadde vi ikke noen motforestillinger mot at partiene svarte offentlig i lokale aviser, gjerne med kopi til oss. Vi lovet uansett å gjøre svarene offentlige i det aktuelle området.

Vornes Vel har fått svar på brevet som følger:

Kristelig folkeparti: svarte ikke

SV: svarte ikke

AP: Svarte med brev som også blei offentliggjort, de vil følge opp vedtaket

Frp: svarte ikke

Senterpartiet: svarte ikke

Venstre: Svarte med brev som også blei offentliggjort, de vil følge opp vedtaket

Høyre: svarte ikke

Rødt: svarte ikke

Vi avsluttet vårt åpne brev med følgende setning: «Til slutt vil vi minne om at intet svar kan også tolkes å være et svar.» Det er en skuffelse at så få av partiene ikke har vurdert det formålstjenlig å svare på våre spørsmål. Det positive i situasjonen er at valget jo blir enkelt.

«Vi vil jo bare ha en vei, i fra Vornese til deg.»