«Økt fokus og åpenhet om rusproblemer!»

Leserinnlegg

I en periode har det vært økt fokus på rus i Øksnes og Vesterålen. Det har kommet frem at det er en del utfordringer med rusproblematikk i Øksnes og Vesterålen. Rødt Øksnes ser svært alvorlig på rusproblematikk. Vi mener det er viktig at samfunnet møter rusproblematikken med forståelse og uten fordommer,at man viser omsorg og bryr seg.

Man må møte problematikken med åpenhet. Man kan ikke snu ryggen til. I kjølvannet av at det har kommet frem at det er en del utfordringer med rusproblematikk i Øksnes og Vesterålen så har det kommet frem mer åpenhet. Flere i Vesterålen har stått frem i media om rusproblematikk.

Rødt Øksnes synes det er flott med mer åpenhet og mindre tabu. Det er en plass å begynne. Det er på overtid at vi behandler rusavhengige med verdighet. Rødt Øksnes er opptatt av hva man kan gjøre i Øksnes for å forebygge rusavhengighet og for å forebygge et rusmiljø og hvordan man på best mulig måte kan hjelpe de som sliter med rusproblematikk i kommunen.

Vi går inn for å styrke psykisk helse og rustjenesten i Øksnes. Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk,der målet er å gi behandling til rusavhengige og forebygge rusavhengighet - Vi mener rusavhengige trenger omsorg og behandling,ikke straff!