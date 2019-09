Leserinnlegg

Jeg gikk inn i politikken for 4 år siden hvor mitt hjerte for de svakeste i samfunnet har vært en viktig drivkraft for å gi dem en stemme. Det har vært 4 flotte lærerike år i posisjon hvor Tove Mette vår dyktige ordfører har styrt skuta med stødig hånd. Oppvekstpolitikk og det å forebygge utenforskap er av de sakene jeg brenner mest for.

Sortland Arbeiderparti ønsker å gi alle like muligheter, med et fortsatt fokus på kvalitet i skolen. Vi skal være gode skoleeiere og vi skal gi våre barn det beste vi kan. «Vårres unga – vårres fremtid».

Samfunnet har vært i endring siden skolene våre ble bygget for 50 -60 år siden, nye krav til teknologi, standard og utforming er ting vi i dag må hensynta ved bygging av nye bygg, det har ungene våre krav på. Kommunene rundt oss bygger nye skoler, Lødingens nye praktbygg av en skole kunne man nettopp lese om i avisa, også Risøyhamn har fått en flott skole som foreldre, ansatte og elever er veldig fornøyde med.

Etter at den nye ungdomskolen på Sortland stod ferdig i 2011 hadde vi volleyballturnering på Sortland, vi brukte ungdomsskolen til overnatting og de besøkende var storimponerte over hvor flott skole vi hadde. «En sånn skole skulle vi også ha hatt» var det flere som sa. Hvorfor skal ikke alle barn ha samme standard på sine skoler? Hvorfor aksepterer vi at noen barn hver dag må gå på utdaterte skoler? Er det ikke en selvfølge at vi gir elevene våre best mulig forutsetninger for god læring?

Et likeverdig opplæringstilbud til alle kommunens elever er en selvfølge for Sortland Arbeiderparti. Derfor har vi vært en pådriver for å få utarbeidet en kommunedelplan for fremtidig skolestruktur. Kommunedelplan sier mye om hva som er våre utfordringer og muligheter. Mange av kommunens bygg er ikke lengre i en forfatning som gjør de gode for framtidens undervisning.

Barna våre er det kjæreste vi har, vi ønsker å gi dem en trygg og god skole. Å ha en robust og fremtidsrettet grunnskolestruktur innebærer å skaffe kvalifiserte voksne og riktig utstyr til elevene. Sortlandsskolene må også i framtiden være en attraktiv arbeidsplass der vi klarer å rekruttere kvalifiserte lærere. Sortland Arbeiderparti vil at det skal være flere lærere per elev, spesielt hos de yngste. For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha nok lærere.

Det stiller store krav til oss politikere, vi må sette oss inn de de endringene som kommer fra statlig hold og hva som trengs for å imøtekomme de kravene. Det er ikke bare den digitale revolusjonen som har endret grunnskolen, det er også behovet for å tenke miljø og bærekraftig forvaltning.

Sortland Arbeiderparti vil prioritere nye moderne og framtidsretta skoler for alle ungene i Sortland. Det er ungene som representerer framtida og det er de som vil ha hentet ut gevinsten dersom vi velger å satse på dem. Bruk stemmeretten – godt valg!