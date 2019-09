«Lokaldemokrati i Øksnes ? -bort med hovedutvalgene»

Leserinnlegg

Flere aktører I lokalpolitikken i Øksnes og Sortland har gått ut og beklaget at storsamfunnet f.eks ved Fylkesmannens kontor begrenser deres muligheter til å ta lokale avgjørelser. Er dette farlig for oss ?

I begynnelsen var lokaldemokratiet..?

Før Harald Hårfagre var der kun lokal styring i Norge. En kan argumentere for at dette ikke var demokrati, men den lokale styringsretten var total. Vi er kommet en lang vei etter dette.

Den franske revolusjonen..

Med Den franske revolusjonen kom frihet likhet og brorskap, senere har andre store bevegelser som kampen mot slaveriet, og arbeiderbevegelsens kamp i alle land ført til at der er innført lover og regler i de demokratiske land som skal ivareta rettighetene til den enkelte medborger og forsvare generelle interesser, som menneskerettigheter, minstelønn, og naturvern mot angrep.

Internasjonalt samarbeid.

Etter to grusomme verdenskriger forsto de viktigste demokratiske nasjonene at internasjonalt samarbeid måtte til for å hindre krig og samordne de viktigste reglene om borgernes rettigheter. Dette førte bl.a. til stiftelsen av FN og EU. Dette har ført med seg en rekke lover og regler og samordning av disse over landegrensene. Det har vært fred i Europa i 75 år. I den senere tid har imidlertid enkelte stemmer tatt til orde for at «alt blir styrt fra Brussel» og «vi må ta tilbake lokal styringsrett»!

Hvorfor har vi i det hele tatt lokaldemokrati.

Kort sagt har vi lokaldemokrati, for at vi skal kunne bestemme våre daglige gjøremål innenfor rammen av nasjonale lover og internasjonalt avtaleverk. Vi organiserer oss i kommuner for at vi skal kunne sette bort en del av disse oppgavene til folk som vi stoler på at vil oss vel og vil ta daglige beslutninger i vår interesse. De fleste av oss vil jo også at nasjonale lover og sentrale, viktige bestemmelser skal følges. «Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes» blei nedfelt allerede i Frostatingsloven etter at Norge var forent til et rike. Slik ønsker vi at det skal være også i vårt moderne samfunn.

Utvalg på ville veier.

Det er derfor ikke i vår interesse som velgere at enkelte utvalg av lokalpolitikere, personer som ikke engang er valgt av oss kan ture frem i sak etter sak og bryte sentrale lover om menneskerettigheter og naturvern til fordel for gravemaskinene. Og når storsamfunnet prøver å irettesette disse roper de at lokaldemokratiet blir angrepet! Vi i Øksnes Venstre er ikke enig, vi vil ikke tilbake til vikingenes lokale »demokrati» i gravemaskinenes tidsalder. Derfor sier vi: Bort med Teknisk Hovedutvalg – bort med alle hovedutvalg i Øksnes !