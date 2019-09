Leserinnlegg

«Hemmeligheten bak å komme seg videre, er å starte.

Hemmeligheten bak å starte, er å bryte opp den store overveldende

oppgaven i små håndterlige oppgaver,

for deretter å umiddelbart starte på den første.» - Mark Twain

Venstre er Sortlands liberale parti. Liberalismens mål er å gi folk muligheten til å ta egne frie valg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet, samfunnet og naturen vår. Liberalismen er en av de politiske retningene som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige landene siden 1700-tallet.

Venstre ønsker et Sortland som ser fremover. Vi ønsker å bidra til fremtidsrettet nærings- og industriutvikling. Vi ønsker et Sortland og Vesterålen som er pionerer på å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Et fiskeri, havbruk og landbruk som produserer produkter i verdensklasse. Et voksende bærekraftig reiseliv som setter regionen på kartet.

Sortland Venstre vil satse på skole og oppvekst fordi alle barn fortjener en best mulig start i livet. Vi vil satse på grønn, helsefremmende og fremtidsrettet infrastruktur, og ha fokus på attraktive grøntarealer i nærheten av der folk bor.

Venstre vil jobbe for gode rammevilkår for barnefamilier og det lokale næringslivet, også gjennom å holde offentlige avgifter og egenbetaling lavest mulig, satse på god infrastruktur, og på trivsel og kvalitet i hverdagen for alle som bor i Sortland kommune.

Venstre er landets eldste parti. Venstrebevegelsen startet som et

opprør mot den konservative embetsmannsstaten, og har siden hatt

Som mål å fremme liberale rettigheter. Det betyr at vi verdsetter privat eiendomsrett og at folk skal ha makt over sine egne liv.

Venstre er en garantist for åpenhet i lokaldemokratiet. Vi mener at det er veldig viktig at folk kan bruke yttringsfriheten sin. Vi ønsker gode kommunale tjenester som er tilpasset innbyggernes behov og ønsker. Vi ønsker effektive tjenester, samtidig som vi fullt ut støtter et organisert arbeidsliv og ønsker minst mulig ufrivillig deltid.

Vi er opptatt av rettferdighet på alle plan. De som jobber skal ha ei lønn å leve av og lik lønn for likt arbeid. Innbyggerne skal ha tillit til de kommunale tjenestene, tillit til politikere og styrende organ. Vi må jobbe enda harderere for åpenhet, ærlighet og troverdighet.

Sortland er en god kommune å bo i, det skal det være i fremtiden også. Vi som politikere må lytte mer, være effektive og løse problem.

Godt valg!