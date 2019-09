Attraktivt areal til parkeringshus – lite framsynt politikk!

Leserinnlegg

Formannskapet: Ap, Sp, FrP og MOS valgte å ikke utsette saka om parkeringshus. Like før valget ville en utsettelse vært en fin demokratisk løsning.

Parkeringshuset er tenkt i 2 plan med mulighet for å bygge på ekstra etasjer på toppen.

Formannskapet meiner det ikke skal se ut som en betongbunker, men det skal være plass til 50 biler, være kostnadseffektivt og tomta skal utnyttes maksimalt. Da blir det vel som å banne i kirka om man nevner at det er noen vakre trær som burde vurderes bevart.

Innkjøring både fra Ranværingsgata og Havnegata tror jeg kan bli en reguleringsmessig utfordring.

Jeg kan heller ikke skjønne at man kan se seg råd til å kjøpe tomt til 2.777.- per m2 med parkering som hovedformål. Det blir mange tusen per bil, og det bare for tomta!!

Skjønt jeg ikke kan dele rådmannens visjon om at bedre parkeringsmuligheter kan demme opp mot handelslekkasje til Sortland, innser jeg gjerne at det trengs parkeringsplasser nært sentrum. Å bruke særdeles attraktivt areal til parkeringshus i to etasjer, syns jeg imidlertid er lite framsynt politikk.

Vi trenger politikere som tenker framover, ser helhet, tenker miljø og ressursbruk.

Da bør kanskje ikke noen av de fire nevnte partier få din stemme.