Leserinnlegg

Mandag 9. september går innbyggerne til valg for å velge nytt kommunestyre og fylkesting. En del velgere er usikker på hvem de skal stemme på, og om deres valg vil ha noen innvirkning på hvem som skal styre i kommende periode. Hvem vil partiet jeg stemmer på eventuelt søke samarbeid med.

For å gjøre valget enklere vil Øksnes FrP vise hvilke krav vi vil stille til dem vi skal samarbeide med. Dette innebærer at det må forhandles om en del saker.

Øksnes FrP vil stille krav til at det må Jobbes for å fjerne eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en dobbeltbeskatning som rammer usosialt og uavhengig av gjeldsbelastningen på̊ boligen. Ved å fjerne eiendomsskatten vil Øksnes Kommune fremstå̊ som attraktiv for nyetablering innen næringslivet og tilflyttere.

Videre vil vi stille krav om å styrke næringsutviklingen i kommunen gjennom å lytte til næringslivet for deretter å legge til rette og være en pådriver. Dette gjelder særlig tilrettelegging for utbygging av nye havneområder for å gjøre Øksnes kommune til et førstevalg for etablerere innen fiske, maritim sektor, offshore og annen industri. For å oppnå̊ dette må̊ det gjøres tiltak for å øke kapasiteten på̊ planarbeidet og korte ned saksbehandlingstiden på̊ teknisk i kommunen.

Øksnes FrP vil også stille krav til at det må jobbes for en økt satsing på̊ veiene for å bedre veistandarden i kommunen. Mange veier er pr d.d. i dårlig forfatning og trenger et solid løft og reasfaltering.

For fylkesveiene vil vi stille krav til påvirkning av veimyndighetene til:

- omklassifisering av hovedveiene i kommunen fra fylkesvei til riksvei.

- oppgradering av hovedveinettet i kommunen for å gjøre industri- og transportbedriftene

mindre sårbare.

Øksnes FrP er imot bompengefinansiering av veiutbygging.

Øksnes FrP vil stille krav til at det må jobbes for å opprettholde et godt tjenestetilbud for syke. Vi mener dagens legevaktsordning ikke er et godt nok tilbud for innbyggerne. Vi vil derfor kreve at Vesterålen legevakt flyttes til Sortland for å korte ned reisetiden for befolkningen i distriktene. Dette vil også̊ påvirke ambulansetjenesten med kortere kjøretid til legevakt, og mer tilstedeværelse for beredskap i sitt nærområde.

Vi vil også̊ jobbe for å få omfordelt kapasiteten på̊ ambulansesiden med å flytte dagens dagbil på̊ Stokmarknes til Sortland og gjøre den om til en døgnbil. Dette vil styrke beredskapen i distriktene.

Øksnes FrP vil jobbe for å få realisert nytt basseng og kulturhus, og vil fortsatt gi støtte til lag og foreninger.