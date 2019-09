Leserinnlegg

Eldreomsorgen er viktig for meg. Det handler om at våre eldre skal kunne gå en alderdom i møte og være trygg på at de blir godt ivaretatt, og at de ansatte skal ha trygghet for jobb og trygghet i jobb. For meg betyr dette:

økt satsingen på hele, faste stillinger.

At vi vil bygge boliger for eldre som dekker de mange ulike behovene fremover, fra dagaktivitetsplasser og demenslandsbyer, omsorgsboliger til sykehjemsplassers.

At vi har en økt grunnbemanning av ansatte på sykehjemmene og i hjemmebaserte tjenester.

At vi kan tilby etter og videreutdanning til våre ansatte

At vi vil satse på aktivitetstiltak for eldre,

god mat på sykehjem og i hjemmetjenesten.

nok folk på jobb og tilgang på frihetsteknologi.

Dette er bra for de med behov for omsorg, det er bra for den enkelte ansatte og det er bra for samfunnet.

Det økonomiske handlingsrommet er stramt i Øksnes, samtidig som vi vet vi får en eldre befolkning. Ønsker vi som kommune å være bekjent av at vi er best i klassen på å drifte billigst mulig. I dag leter de kommunalt ansatte hele tiden etter områder å effektivisere, kutte og gjøre ting smartere på, og det strammes inn over hele linja.

Om jeg får fortsette som ordfører, vil eldreomsorg være høyt prioritert. Og ja jeg vil velge hele, faste stillinger før jeg vil fjerne eiendomsskatt. Jeg vil velge økt grunnbemanning før jeg vil fjerne eiendomsskatt. Jeg vil legge til rette for et reelt behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester før jeg vil fjerne eiendomsskatt. Jeg vil velge kompetanseheving av våre ansatte før jeg vil fjerne eiendomsskatten.

Ja jeg vil gi best mulig eldreomsorg – ikke billigst mulig!