«Damene i Øksnes Senterparti vil ha John som ordfører»

Leserinnlegg

Senterpartiet i Øksnes har fått mange nye medlemmer. Blant disse nye er det flere engasjerte damer, i alle aldre. Mere enn halvparten av damene som stiller til valg er nye medlemmer!

Årsak til at så mange damer velger seg Senterpartiet kan være ulike. Men alle har til felles at de ønsker en ny kurs i politikken i Øksnes. «Vi er mange damer som ønsker John som kommunens ordfører!» slår de fast

John har tidligere vært ordfører. Han er meget erfaren politiker. I inneværende perioden har John jobbet for å hindre innføring av eiendomsskatt. Han kjempet mot nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg og nedleggelse av Sommarøy skole. Han har hindret nedleggelse av dagsenterplasser for dem som er helt avhengig av et arbeidstilbud. Han og Senterpartiet har vært imot nedleggelse av sykehjemsplasser og stilt seg bak krav om forsvarlig ambulansetjeneste. Vi kan stole på John.

Det er mange flere saker som kan nevnes. John er tydelig og klar på at før man bestemmer noe, så må ordfører og politikere gå i front for gode inkluderende prosesser. Han har reist krav om oppvekstmelding og strukturmelding før nedleggelse av skoler. Dessverre uten å bli hørt. Vi damer støtter at i slike viktige saker for barn og familier, skal ikke avgjørelser skje som hestehandel. I denne periode har John hatt dyktige og erfarne politikere fra Senterpartiet å samarbeide med. Noen fortsetter. Og mange nye stiller opp for partiet.

Ny dame på listen er Britt Mariann Olsen - som de fleste kjenner. Men mest av alt kjenner vi hennes mangeårige politiske engasjement for folk og virksomheter i Øksnes. «Etter uenighet i politiske saker følte jeg meg lite velkommen i Øksnes Arbeiderparti. Jeg ønsket å fortsette med politiske virksomhet, og valgte å gå inn i Senterpartiet». Britt Mariann er sikker på at hun har gjort det riktige valget. «Jeg ble tatt varmt og godt imot i Senterpartiet. John som leder er veldig inkluderende, noe som er viktig for meg».

Britt har drevet Toftenes Sjøhuscamping i mange år. Om dette sier hun selv: «Jeg driver en liten familiebedrift hvor vi balanserer fra år til år med hensyn til inntjening. Det koster å ha ansatte, og det koster å oppgradere og vedlikeholde bygninger. Det føles derfor uendelig urettferdig med eiendomsskatt. De pengene som vi må betale til kommunen, kunne vi heller ha pusset opp for eller vedlikeholdt bygninger. Jeg er sikker på at det er mange små bedrifter som har det slik som meg. Vi balanserer på stupet pga. eiendomsskatt, og jeg frykter at vi mister flere små bedrifter nettopp pga. eiendomsskatten dersom det ikke blir et skifte og vi får den fjernet.»

Harriet Rognlid Friis er også en av de nyervervede damene i partiet. Hun og mannen Hans Jakob har kjøpt seg hus og slått seg ned på Sommarøya. De stortrives, er engasjert i frivillig arbeid og følger nøye med på hva som skjer i kommunen. «Jeg blir engasjert når arbeid som er greie å utføre ikke blir fulgt opp, som enkle tiltak for sikrere skolevei. Ikke alle oppgaver som kommunen er pålagt å utføre koster mye penger, det er snakk om prioriteringer.

Barna her i kommunen er en særdeles viktig prioritering, og har man først valgt å gi mange av de en lengre skolevei, bør og skal denne veien være sikker!»

Harriet er helt fersk kommunepolitiker. En samfunnsengasjert dame som er uredd og tør si fra hva hun mener er urett og hva som kan gjøres på andre måter. «Jeg synes også at jeg har blitt godt mottatt i partiet. Vi trenger en ny og positiv kurs, og min klare mening er at John er den rette ordføreren for vår kommune. Han er bruker ikke mange og store ord, er tydelig og ingen kan misforstå det han sier. Nå har han i tillegg fått mange dyktige damer med seg på laget og da ser vi bare muligheter, vi gleder oss!» sier en engasjert Harriet.

Tove Hansen er den siste av de nye medlemmene i partiet. «John er helt klart min favoritt som ordfører. Han har et tydelig budskap, og så har han økonomisk forståelse. Senterpartiet er allerede et godt team, og med John som ordfører skal vi få til mye i kommunen”, slår Tove Hansen fast. «Vi trenger og ønsker en inkluderende kommune som tar bedriftene med på utvikling av prosjekt som for eksempel Dronningruta. Resultatet så langt er at Dronningruta ikke ble godkjent som Nasjonal turiststi, noe som er leit. Jeg tror at et godt samarbeid med næringslivet i denne saken kunne gitt et annet resultat». Tove er også leder i Øksnes Næringslivsforening. «Som leder i ØNF, er vi helt klare på at vi ønsker å delta i prosesser som angår næringslivet her i kommunen.»

Siv Anne Stavøy er av de mere erfarne damene i Senterpartiet. Hun er kandidat nr 2 og varaordførerkandidat. Hun avløser Karin Nilsen som har sittet i kommunestyret i 4 perioder og ønsker en pause. «Men jeg er fortsatt engasjert og vil delta på møter og med så mange nye og engasjerte damer som støtter John, så blir dette bra» slår Karin fast.

Gerd Antonsen og Else Jenssen er også av de mer garvede politikerne i Senterpartiet, De ser med bekymring på de nedskjæringer som gjøres i helsesektoren. Posisjonen har bl.a. redusert med 1 stilling på kjøkkenet, og vi tror dette har en uheldig virkning på beboerne og for dem som er igjen på jobb. «God ernæring til våre nærmeste er viktig» slår de to fast.

Listekandidat nr 12 er Bente Stavøy. Hun var ikke tilstede på bildet. Hun jobber som sykepleier i hjemmesykepleien. Hun er imidlertid tydelig i sitt budskap: «Med økte sykehjemsplasser må vi få flere ressurser på jobb!»

Godt valg!