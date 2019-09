Leserinnlegg

Ordfører Siv Dagny Aasvik tar i sitt innlegg til debatt opp følgende: Hva har så Arbeiderpartiet med samarbeidspartier faktisk gjort, mens vi har ledet kommunen.

Ja, hva har Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti faktisk gjort, det er det store spørsmålet. Det er listet opp en lang liste over trygg økonomistyring, oppvekst, helse -og omsorgstiltak og næringsutvikling. Det vises her til mange store satsingsområder som nok er viktige i seg selv, men også svært kostbare.

Det vises også til at dere overtok stort underskudd fra forrige kommunestyre. Det nevnes ikke med et ord at dere økte til en skyhøy eiendomsskatt og fikk store penger fra Havbruksfondet. Lånegjelda i kommunen er økt til ca 1 milliard som nå etterlates til det nye kommunestyret. Dette vil påvirke sterkt de framtidige muligheter til politiske prioriteringer.

Samtidig med økt gjeld er det også gjennomført stor nedbemanning av kommunal arbeidskraft som medfører færre arbeidstakere i kommunen.

Hvis alle de prioriteringene som SP og AP skryter av at de har fått til er rosenrødt, stiller jeg meg undrende til hvorfor Hadsel Arbeiderparti etter siste meningsmåling ligger an til å miste to av tre velgere fra siste kommunevalg!

Hva har dere glemt i iveren på å bygge store flotte bygg på Stokmarknes og bruke småpenger ellers i kommunen? Jo, dere har glemt å lytte til innbyggerne. Hadsel kommune scorer langt under landsgjennomsnittet og snitt i Nordland på Åpenhetsindeks som Pressens Offentlighetsutvalg publiserte. Hadsel kommune scorer også altfor lavt på Kommunebarometeret fra Kommunenes Sentralforbund.

Nedleggelsen av Sandnes ungdomstrinn var et gigantisk bomskudd, der dere ikke lyttet til foreldrene og ikke en gang kunne vente med å flytte elevene til det faktisk sto ferdig en ny skole stor nok til å ta imot elevene.

Hasteflytting av beboerne på Ekren inn i et overfylt Stokmarknes sykehjem gav det resultatet at andre sykeplasstrengende i vår kommune måtte legges på dobbeltrom.

Dette har SP, AP og SV gjort og det viser en posisjon som har glemt at de faktisk er valgt av folket, for å lytte til folket og ta folket med på råd. Dersom posisjonen hadde så mye penger til alt det flotte ordføreren viser til, er det helt utrolig at det ikke har vært mulig å beholde Hadsel sykehjem, Ekren inntil de nye omsorgsboligene faktisk var bygget.

Å være folkevalgt innebærer å gjøre vanskelige valg, sier ordføreren. Selvfølgelig, men hvis man ikke har evnen til å lytte til folket og heller bruke rå makt, blir oppgaven i neste omgang svært vanskelig.

Et eksempel på et lite imponerende stykke arbeid er å stenge Servicetorget på Rådhuset. Å gjøre dette om til en pc og en skriver i et avlukke og en dårlig hjemmeside, borger ikke for at en er velkommen inn hit. Dette utelukker straks eldre, mennesker med nedsatte funksjoner og de som ikke har vært med på den digitale utviklingen. Dette er et sterkt signal fra de folkevalgte til innbyggerne om at politikerne og administrasjonen ikke vil være tilgjengelig for innbyggerne.

Å være lagspiller er et hovedprinsipp i alle studier av ledelse.

«Bli en bedre lagspiller», skrevet av Susann Goksør Bjerkrheim i Solidutvikling er verd litt lesing. http://solidutvikling.no/artikler/teamutvikling/58-bli-en-bedre-lagspiller

Vår folkekjære tidligere håndballspiller kjenner godt til hvordan en skal gjøre andre gode, spille på lag og skape gode relasjoner. Dette er særlig viktige egenskaper for den som skal være leder. Ordføreren er en leder i kommunen og kommunestyret er teamet. Folket er de som har ansatt både teamleder og teamet. De er altså eierne og de både vil og skal ha sterk innflytelse på det arbeidet de har satt teamet til å gjennomføre. En god teamleder spiller på lag med sine eiere og med sitt team. Det å bruke tid på å skape trygghet i teamet og med eierne er en god investering. Å skape et godt sosialt miljø og trygghet står sentralt.

Da kan det ikke være låste dører, hemmelige møter eller plutselige store avgjørelser som tas helt uten at folket – eierne får være med i hele prosessen. En slik bedrift er dømt til å mislykkes. Dårlig eller mangelfullt lederskap kan få alvorlige konsekvenser både for enkeltindivider og for organisasjonen, som igjen kan bidra til tap av omdømme og negative resultater.

Har dagens posisjon med ordføreren og varaordfører i spissen vært lagspillere i vår kommune? For kommunestyret? For folket?

Å være folkevalgt betyr å ta ansvar for folket. Å yte tjenester for folket – da må du først lytte til hva folket ønsker. I Hadsel har folket talt klart hele tiden. De ønsker en verdig eldreomsorg der brukere og pårørende blir hørt. De ønsker at distriktene får ta del i framtidig utvikling og blir satset på og ikke minst, de ønsker særlig at våre mest sårbare grupper skal trives og ha det godt i vår kommune.

Vår ordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen vil sette folket først. Han vil jobbe for åpenhet og inkludering av innbyggerne i prosessene og sier følgende; For meg er det svært viktig at kommunens administrasjon og politikere er til for innbyggerne, og ikke omvendt.

Ved å stemme på Senterpartiet eller Arbeiderpartiet blir det mer av dagens politikk.

Vil dere ha en forandring, så stem Venstre. Valget er ditt. Godt valg!