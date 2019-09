Leserinnlegg

Kommunestyret vedtok i juni i år å legge ned Sigerfjord og Maurnes skole. Dette er SV ikke enig i.

Bygdemiljø, oppvekstmiljø og tilknytning:

Endringer i skolestruktur er i likhet med endringer helse og omsorgs tjenester noe som berører følelser. I hvilken grad dette berører oss er individuelt og hvilken tilknytning og behov man har for de enkelte kommunale tjenestene. Når vi velger bosted velger vi ofte ut fra hvilke tjenester vi er i behov av. Småbarnsfamilier ser ofte på skole og barnehage tilbud i nær omkrets. Derfor vil gjerne små distriktskoler være med på å opprettholde bygdemiljøene. Nordlandsforskning mener forøvrig, med Karl Jan Solstad i spissen, at kort skolevei gjør at flere elever fullfører skolegangen.

En geografisk nærhet gjør også at foreldre kommer tettere på og får et nærere forhold til det som foregår på skolen. Den menneskelige faktoren er viktig for all læring og utvikling, samt at mindre skoler medfører at lærerne har tid til å «se» barna og skape relasjoner som gir bedre læring, og hvor eventuelle problemer fanges lettere opp og kan følges opp på en helt annen måte. Små barn har også større behov for nærhet, trygghet og støtte, hvor store barneskoler ikke kan gi dette i like stor grad.

Små versus store skoler:

Det blir stadig færre og større skoler i Norge. Noe knyttes opp mot økonomi, lønnsmidler, driftsmidler og andre fokuserer på mangelen på fagressurser og rekrutterings problemer som legitime årsaker til sammenslåing av skoler. Skoleforskerne er derimot uenige om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. Forskningen er heller ikke entydig i sine konklusjoner med hensyn til fordeler og ulemper med små vs store skoler.

Vi vet at det er viktig for skolekvaliteten å holde på lærere med høy kvalitet, og større skoler har noe større forutsetning for både rekruttering og for å beholde de gode lærerne som de allerede har. Men like viktig i diskusjonen er det å se på hvordan kommunen velger å utvikle lærerkompetansen man har og hvordan organisering, videreutvikling og samarbeid kan bidra til å holde på den kompetansen man har og samtidig være konkurranse dyktig i rekrutteringen av nye fagressurser. På denne måten kan en distrikts skole være interessant som arbeidssted.

Transport og geografisk nærhet:

Skolenedleggelser betyr lengre skolevei og flere barn som er avhengig av skoleskyss i form av buss eller taxi. Noe som fører til lengre skoledager, økt passivitet og økte transport kostnader. Sortland kommune har allerede i dag problemer med å koordinere skoleskyssen for et fåtall med barn som pendler mellom skole og ett eller flere hjem. Når Sortland kommune benytter en sekundær leverandør som ikke fungerer for en håndfull barn, hvordan vil den da fungere for ett par hundre elever eller mer?

I samme tanke rekke ligger også en eventuelt nedleggelse av bussterminalen og de eventuelle sikkerhetsmessige hensyn som jeg lurer på hvordan skal løses, da jeg ikke kan se hvilke fordeler man kan ha av at små barn står langs hovedveien i påvente av buss og hvilken måte dette skal løses på med eventuelle bussbytter for dem som må bytte buss for å komme til rett skole? Reisevei kan i så måte være en utfordring for de minste barna.

Skolestruktur:

I Norsk sammenheng er liten skole å anse som en skole med under 100 elever og en stor skole innehar mer enn 500 elever. Forskningen heller mot at et elevtall på mer enn 450 elever kan gi et stort og uoversiktlig miljø med grunnlag for mer «klikk» dannelse og muligheter for mobbing. I 2016 ble lovteksten om skolestørrelse fjernet fra opplæringsloven med grunnlag i at det måtte få være opp til den enkelte kommune å bestemme hvor store skoler man ønsket å ha og samtidig presisere at det bør være en helhetlig vurdering som legges til grunn i forhold hva som er den beste løsningen for skolene lokalt.

Tidligere lød denne lovteksten slik i § 9-5 andre ledd: «Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elever». SV mener at det er nok elevtall til å beholde de distrikts skolene vi har, selvfølgelig med unntak av Holand som har såpass lavt elevtall at det vil være fornuftig å slå den sammen med Lamarka skole. Vi mener også at det vil være fornuftig å opprettholde begge sentrumsskolene for å unngå et for stort elevtall, med oppgradering av Lamarka skole og nybygg av Sortland barneskole.