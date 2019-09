«Høstens valg i Øksnes er også et ordførervalg»

Leserinnlegg

Hvem vil vi ha som ordfører i Øksnes de neste 4 årene?

Øksnes SV støtter Arbeiderpartiets ordførerkandidat Karianne B. Bråthen. - Hvorfor gjør vi det?

Karianne har i 4 år jobbet med stor innsats for å gi innbyggerne våre gode tjenester. Hun har vist mot i kampen om å fordele midler. Hun lytter til andres synspunkt og meninger, og er en samlende politisk leder. Hun har bidratt til å sette Øksnes på kartet som en av de største fiskerikommunene i landsdelen. Hun har markert seg som en forkjemper for kystsamfunnets verdier og rettigheter.

Hvorfor er dette så viktig?

Utkantkommuner/småkommuner står ekstra utsatt i fremtidens utfordringer, med sammenslåings-trusler og redusering i statens overføringer til kommunene. Dette vil kunne ramme oss i Øksnes hardt. Derfor må vi vite at vi har en ordfører som kan lede oss til fornuftige og realistiske avgjørelser, når de store budsjettvalgene skal tas.

Vi kan ikke la innbyggerne i kommunen vår villedes til å tro at alle utfordringer løser seg ved mer frivillig innsats, med mer privatisering, med at vi klarer å ”lokke til oss” en stor mengde tilflyttere, fordi vi skal være et ” skatteparadis”.

Å fjerne eiendomsskatten for å lokke til seg velgere, er for SV å villede folket. Derfor vil vi ha en ordfører, som våger å ta ansvar og bidra til at Øksnes fortsatt skal være en livskraftig og selvstendig kommune i fremtiden. Vi skal klare å løse de store utfordringene vi står overfor, fordi vi skal jobbe sammen om å unngå at vi blir en ”Robek”-kommune, der andre tar over styringen vår.

Godt valg!