«Rødt: Norge og Sortland - ta imot flere flyktninger»

Leserinnlegg

Nylig var Frp, med Sylvi Listhaug i spissen, ute med et bidrag i valgkampen. “Norge skal ikke ta imot båtmigranter”, var budskapet. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har også vært ute og bekreftet at dette er i samsvar med regjeringas nåværende linje.

Rødt Sortland er djupt uenig i denne politikken. Vi mener Norge, og Sortland, kan ta imot flere flyktninger, og også at det må være høy terskel for returnering. Retur skal ikke skje av såkalte innvandringspolitiske hensyn; altså som en signaleffekt for å hindre flere i å komme. Norge må overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.

Disse menneskene må hjelpes, og Norge, Sortland og andre kommuner kan gjøre sitt. Mye av nåværende situasjonen i Libya og Nord-Afrika er et resultat av Vestens bombing og ødeleggelse av et av Afrikas best fungerende statsdannelser. Norge var særdeles aktiv ved å slippe nesten 600 bomber fra F-16 flyene. Det hviler et tungt ansvar etter stortingspartienes vedtak den gang om å delta i krig mot Libya.

Lokalt vedtok kommunestyret i Øksnes i forrige uke enstemmig at Øksnes kan ta imot flere flyktninger enn det som er spurt om fra myndighetene. Dette mener Rødt Sortland at vi også kan gjøre i Sortland. Det er allerede etablert kompetanse og erfaring med bosetting av flyktninger i Sortland kommune, og vi mener at denne kan utnyttes til å hjelpe flere av de som flykter fra sine egne land. Ingen setter seg i en overfylt båt over havet uten engang redningsvest, uten at det foreligger god grunn til dette. Ingen setter sine egne barn i en overfylt båt over havet uten engang redningsvest, uten at det foreligger god grunn til dette.

Rødt Sortland vil derfor jobbe for at Sortland tar imot flere flyktninger.