«Vi mener at et rikt og variert kulturliv er essensielt for bosetting og trivsel i hele Nord-Norge»

Leserinnlegg

Vi i Sortland SV mener at et godt kulturtilbud mister vi ungdom, og i særdeleshet unge kvinner - og det har vi ikke råd til.

SV har alltid jobba for kultur, idrett og frivillig arbeid i Sortland, og har prioritert dette. Gjennom årene har dette kommet til syne ved at vi blant annet har jobba for å etablere rockebrakkene til glede for barn og unge.

SV har også prioritert at kommunen fortsatt skal støtte vårt regionale symfoniorkester, LVO; og vi har arbeidet for bevaring av kulturminner og gamle bygg som Kunstnerhuset, Jennestad brygge og Middelskolen. Det akter vi å fortsette med! Museet skal styrkes i sitt gode arbeid; det holder høyt nivå med varierte og utadvendte utstillinger og prosjekter, og det ønsker vi oss mer av!

SV var sterkt delaktig i det identitetsprosjektet som til slutt ga oss «Blåbyen» - en byfornyelse som etter hvert har blitt Sortlands signatur. Stedsutvikling gir stolthet og bolyst, og det trenger vi for framtida! Vi er også engasjert i at idrett og frivillig arbeid skal ha gode forhold.

Vi vil styrke frivilligsentralen, og støtte gratis idrettshall for barn og unge. Vi vil også prioritere at barn og unge som ønsker det, får tilbud om kulturskole, og at alle barn kan delta i idrett og organisasjonsliv, uavhengig av foreldrenes økonomiske status. Vi mener nemlig at godt arbeid på kulturfeltet gir uvurderlig avkastning på sikt.

Sortland har mange profesjonelle aktører, som gir innbyggerne et variert kulturtilbud. Vi vil at vår kulturelle storstue, Kulturfabrikken, styrkes i sitt arbeid med mangfoldig kulturproduksjon av høy kvalitet, for det skal være godt å bo på Sortland, både i hverdagen og i fritida. Biblioteket skal være en arena for kunnskap og kulturopplevelser for alle, og vi vil arbeide for at også minoriteter skal få del i kulturlivet og dermed finne trivsel og engasjement i det samfunnet vi alle skal dele.

På grunn av dette er det at vi som jobber med kultur, og vi som er engasjert i frivillig arbeid, stemmer SV!

Kulturpartiet SV

Vi i SV mener at et rikt og variert kulturliv er essensielt for bosetting og trivsel i hele Nord-Norge! Uten et godt kulturtilbud mister vi ungdom, og i særdeleshet unge kvinner - og det har vi ikke råd til.

SV har alltid jobba for kultur, idrett og frivillig arbeid i Sortland, og har prioritert dette. Gjennom årene har dette kommet til syne ved at vi blant annet har jobba for å etablere rockebrakkene til glede for barn og unge.

SV har også prioritert at kommunen fortsatt skal støtte vårt regionale symfoniorkester, LVO; og vi har arbeidet for bevaring av kulturminner og gamle bygg som Kunstnerhuset, Jennestad brygge og Middelskolen. Det akter vi å fortsette med! Museet skal styrkes i sitt gode arbeid; det holder høyt nivå med varierte og utadvendte utstillinger og prosjekter, og det ønsker vi oss mer av!

SV var sterkt delaktig i det identitetsprosjektet som til slutt ga oss «Blåbyen» - en byfornyelse som etter hvert har blitt Sortlands signatur. Stedsutvikling gir stolthet og bolyst, og det trenger vi for framtida! Vi er også engasjert i at idrett og frivillig arbeid skal ha gode forhold.

Vi vil styrke frivilligsentralen, og støtte gratis idrettshall for barn og unge. Vi vil også prioritere at barn og unge som ønsker det, får tilbud om kulturskole, og at alle barn kan delta i idrett og organisasjonsliv, uavhengig av foreldrenes økonomiske status. Vi mener nemlig at godt arbeid på kulturfeltet gir uvurderlig avkastning på sikt.

Sortland har mange profesjonelle aktører, som gir innbyggerne et variert kulturtilbud. Vi vil at vår kulturelle storstue, Kulturfabrikken, styrkes i sitt arbeid med mangfoldig kulturproduksjon av høy kvalitet, for det skal være godt å bo på Sortland, både i hverdagen og i fritida. Biblioteket skal være en arena for kunnskap og kulturopplevelser for alle, og vi vil arbeide for at også minoriteter skal få del i kulturlivet og dermed finne trivsel og engasjement i det samfunnet vi alle skal dele.

På grunn av dette er det at vi som jobber med kultur, og vi som er engasjert i frivillig arbeid, stemmer SV!