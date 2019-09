Leserinnlegg

«Betingelsene for god helse gjennom et langt liv er at du er noenlunde trygg på deg selv – og at du er litt glad i deg selv som den du er, dine røtter, dine tanker, dine følelser, dine sanger og fortellinger.» – Per Fugelli (1943-2017) fra Den stille kampen – Jaskes dáistaleapmi.

Etter en meget vellykka fornorskningspolitikk ble det samiske nesten helt borte i Vesterålen. De siste tiårene har likevel flere, ikke minst historikeren Johan Borgos, bidratt til at den samiske historia i Vesterålen er kommet fram i lyset igjen, og mange er blitt klar over at de er av samisk herkomst. Vesterålen og omegn sameforening har et voksende medlemskap og stor aktivitet. Samiske skilt har endelig kommet på plass. Den samiske befolkninga føler seg inkludert og historia blir tatt vare på.

Det er flere samiske næringer i regionen vår. Inga Sámi Siida er et godt eksempel. De har satt Sortland og Vesterålen på kartet. En berikelse for alle innbyggere og turister. Og ikke minst har de inkludert alle samer i Vesterålen ved å dele av sitt samiske overskudd. Det styrker den samiske tilhørigheta.

Miljøpartiet De Grønne Sortland har seks samer på lista til kommunestyret. Vi vil jobbe for at den samiske historia vi har her på Sortland skal fortsette å berike samfunnet vårt. Alle i Sortland kommune skal føle seg ivaretatt. Det samiske skal ikke lenger gjemmes bort. Derfor ønsker vi i MDG en kommunal feiring av 6. februar, samefolkets dag, og at det skal kjøpes inn samiske flagg til alle skoler i Sortland kommune.