«Hvem er det egentlig dere refererer til?»

Leserinnlegg

Som tidligere spiller for Sortland IL, og som en som ser tilbake på mine år i klubben med stolthet - gjennom godt kameratskap, herlig garderobekultur, vinnervilje og samhold, følte jeg det nå det var på tide å komme med et svar på til Julie Voktor Pedersen og Aleksander Bjørnsunds utspill.



For en som lærte seg å kjenne klubben på godt og vondt, har det vært tungt å følge klubben resultatmessig, gjennom media og folk som følger klubben tett. Spillerne på laget jeg for to år siden var en del av, har alle forlatt klubben. Det har den siste tiden vært langt mellom oppturene, og unge spillere som har stått i det, gjennom soleklart nedrykk fra 3.divisjon og flatterende resultater i en svak 4.divisjon, har min største respekt. Mange av disse unge spillerne hadde fortjent å få sitte i den garderoben jeg satt i, og få kjenne på hvordan Sortland A-lag tidligere hadde det både før, under og etter kamp. Så her kommer spørsmålet mitt: Hvem er det Voktor Pedersen og Bjørnsund egentlig referer til i følgende utsagn:



I uttalelsen på Vol kommer det frem at Voktor og Bjørnsund opplevde at Sortland-spillere «tok på seg gule kort for å slippe kamper, hadde en uholdbar oppførsel mot dommere, ikke bidro på dugnader, droppet/forlot treninger uten god grunn, - og sist, men ikke minst trykket ned de unge som endelig skulle få muligheten på seniornivå». Dette ser jeg på som sterke uttalelser, og jeg tror jeg snakker for en hel spillergruppe når jeg sier at jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i disse uttalelsene.

I løpet av mine nesten tre år i klubben, hadde vi et vinnermiljø med gode trenere i Arne Olav Berg, Espen Bakke Gusjås, og til sist Steve Edvardsen. Vi hadde en spillergruppe med etablerte spillere i tillegg til lovende unggutter med eksemplariske holdninger. Aldri opplevde jeg at spillere tok på seg kort med vilje, forlot treninger, eller var nedlatende mot unggutter. Det er godt mulig Voktor og Bjørnsund formulerte seg dårlig og mente dette har skjedd under deres periode i klubben, men dette er ikke en «ukultur» som spillergruppen jeg var en del av har stått inne for.

https://www.vol.no/pluss/2019/09/13/%C2%ABVoktor-Pedersen-og-Bj%C3%B8rnsund-tenker-mye-riktig-men-kommer-ingen-vei-uten-klubben-i-ryggen%C2%BB-19931671.ece



Å bare for å statuere et eksempel: I løpet av de tre årene jeg var så heldig å få være en del av A-laget, tok vi en skuffende 6.plass i 3. divisjon, for så å vinne 3. divisjon året etter. Siste året, i 2017, tok laget en 3. plass i dagens nasjonale 3. divisjon. Vi spilte foran en fullsatt Blåbyhall i 2015 og 2017 mot henholdsvis Tromsdalen og Bodø/Glimt og tapte begge kampene på mållinjen. En fellesnevner for de fleste spillerne som var med på dette; de spiller nå for bedre klubber i høyere divisjoner. Dette er i praksis umulig å få til med overnevnte uttalelser fra dagens trenere. I skrivende stund er det cirka to år siden vi møtte nevnte Bodø/Glimt i cupen.

Vi tapte 1-3 etter to sene scoringer fra Bodø/Glimt med en midtbane bestående av blant annet Mathias Normann og Morten Konradsen. Som senere samme år gikk til Brighton og RBK. Jeg tørr påstå at rammene for et godt Sortland-lag i mange år fremover ble satt den dagen, og det fantes ingen «ukultur» i garderobeveggene. Til sammenligning spilte vi treningskamp mot Andenes samme året vi møtte Glimt (2017) og vant tosifret. I år spilte Sortland uavgjort mot Andenes i år; 2-2. All respekt til Andenes og deres klubb, men det skal ikke være en målestokk for Sortland. Gjennom resultater skapes holdninger.



Jeg mener det nå er på tide å adressere de problemene som er i klubben akkurat nå. I stedet for å hjemme seg bak endeløse påstander om at Sortland har hatt holdningsproblemer i flere år. Hvis spillere tar på seg gule kort for å unngå bortekamp, så må man nesten spørre seg hvorfor de går til Melbo, som i perioder bruker hele helgen på sine bortekamper? Er det virkelig så enkelt? Hvor mange spillere må forlate klubben før varsellampene blinker rødt? Hva kan vi gjøre for å slippe å miste spillere som Jørgensen, Karlsen x2, Burchardt, Fagerliøren og Meløe til rivalen? Hvis økonomien er så svak, hvorfor er det Sortlands A-lag som har skylden i dette? Er det A-laget som styrer klubbdriften? Hvem er økonomiansvarlig? Hvorfor hente spillere om der aldri har vært penger? Hvorfor skylde på disse spillerne når økonomien er dårlig og resultatene uteblir?

Vi må slutte å lure oss selv i å tro at Sortland noen gang blir et attraktivt reisemål for en utenlandsk fotballspiller, han kommer nok for å gjøre alt han kan for å utvikle seg som spiller gjennom mørketid og lange vintrer. Dette er spørsmålene jeg ville stilt om jeg var en del av klubben. Det er en skremmende utvikling når videregåendeelever på Sortland velger Melbo foran klubbfotball i den en gang ettertraktede hvite drakten.



Noe jeg også reagerer på er at Voktor og Bjørnsund tydeligvis kjenner litt på trykket rundt klubben når de må komme med en uttalelse for å få svart for seg. Men de bruker et helt avsnitt på å skrive om strukturen og barnefotballen i klubben. Er dette også en rolle A-lagstrenerne har? Jeg klarer ikke helt se at å bytte ut et «prestasjonsklima med et mestringsklima» for 8-10 åringer skal hjelpe Sortland å vinne kamper i morgen, til helgen eller om et år. Jeg hadde selv en rolle i klubben som trener for noen aldersbestemte lag, og kunne fort se at de yngste er i svært gode hender.



Og for å ha alt på det tørre. Jeg sier ikke at spillergruppen jeg var en del av hadde sine mangler, eller at Sortland ikke har hatt bedre lag i tidligere perioder. Men ingen skal få ta fra oss årene med seriegull, fem treninger i uken, helgeturer med buss til Sandnessjøen, cuptriumfer og profesjonelle holdninger basert på hvordan Sortland ser ut nå. Det er på tide å stikke fingeren i jorda og feie for egen dør. Hvor mange spillere skal forlate klubben før det stilles spørsmålstegn ved nåværende lederstil? Og hvor skal standarden for Vesterålens største klubb ligge?



Avslutningsvis vil jeg understreke at dette ikke er et forsøk på uthenging av Voktor Pedersen og Bjørnsund. De har begge min respekt, men fra mitt ståsted var det viktig å belyse en annen side av saken.



Med sportslig hilsen

Bjørn Skog

Både Julie Voktor Pedersen og styreleder i Sortland IL, Mats Aas, har blitt forelagt innlegget og kritikken fra Bjørn Skog før publisering.