«Høyre holder hele Hadsel for narr»

Leserinnlegg

Det er sterkt beklagelig at Hadsel Høyre konstruerer et skremmebilde av Rødt i sin iver etter å innta maktposisjonen i kommunen - sammen med sine tidligere politiske motstandere, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Og det er all grunn til å stille spørsmål ved analysen som partiets ordførerkandidat Lena Arntzen legger til grunn for sin snuoperasjon. Alle som kan telle vet at tre er mer enn to. Og i et kommunestyre med 25 representanter er et stemmetall på 13 et flertall. Så hvordan Hadsel Høyre, som ellers er kjent for sine kalkulatorferdigheter, har regnet seg frem til at Rødt med sine to representanter kan ødelegge for Høyre med sine tre representanter i de saker der Høyre er enige med Sp/Ap sine ti, er og blir en gåte.

At Hadsel Høyre nå har sviktet sine velgere, og også etter dette valget bryter med de partiene som ligger dem nærmest, er ikke Rødt sitt anliggende. Men det er helt uakseptabelt at Arntzen og det vi forstår er et flertall i partiets kommunestyregruppe forsøker kamuflere sitt maktbegjær og legitimere sitt overraskende sidebytte ved å skyve Rødt foran seg som en trussel. Det kan umulig være andre enn Høyre selv som oppfatter dette som en redningsaksjon for kommunen. Rødt var eneste parti som før valgdagen flagget tydelig at det var uaktuelt med en felles politisk plattform med noen andre partier. Det har vi stått ved hele veien, også etter valget.

Så hvordan Høyre har analysert seg frem til at Rødt Hadsel sine to frittstående representanter skulle kunne bli en «maktjoker» som de nå må skifte side for sette en stopper for, er for oss en like stor gåte som talleksemplet ovenfor. Vi vil samtidig minne Hadsel Høyre på at det nå etter valget ser ut til å være flertall utenfor konstellasjonen Ap/Sp i kommunestyret for å gjøre noe med ungdomstrinnet på Sandnes skole og å ruste opp eldreomsorgen. Likevel forhandler Hadsel Høyre for å sikre flertall sammen med de to partiene som ikke ser ut til å ville røre verken skolebruksplanen eller omsorgsplanen.

Rødt har gått til valg på et enkelt og maktkritisk budskap. Om dette enkle budskapet har skremt Høyre til å skifte side i all hast, så tar vi det som et kompliment. Det gir inspirasjon til å fortsette. Vi har også tillatt oss å peke på maktstrukturer i Hadsel-samfunnet som kan være uheldige for det folkelige demokratiet. Derfor er vi ikke overrasket over at det nå kommer fram at Hadsel Høyre har hatt følere ute hos sine venner, mest sannsynlig et knippe ledere i næringslivet , før de tok sin beslutning om hvilken vei de skulle ta. Nå skylder Lena Arntzen og Hadsel Høyre både velgerne og oss i Rødt, som ufrivillig er utpekt som hovedårsaken til dette sidebyttet, å offentliggjøre hvilke næringslivspartnere dere har søkt råd hos. Hvilket råd dere fikk vet vi jo allerede.