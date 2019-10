«Alle trenger en god bolig»

Leserinnlegg

God helse og et godt sted å bo er noe av det viktigste for å kunne oppleve mestring både i utdanning, arbeid og i livet generelt.

Høyre mener det er viktig at alle kan skaffe seg, og beholde, en god bolig. Norge er en nasjon av selveiere. Åtte av ti eier sin egen bolig. Blant de mellom 25 og 30, eier fire av ti sin egen bolig. Det er den høyeste eierandelen blant unge i Europa.

Heldigvis klarer de aller fleste å skaffe seg og beholde en god bolig selv. Høyre vil ikke bruke ressurser på de som klarer seg selv. Vi vil heller prioritere de som ikke klarer å skaffe seg og beholde en god bolig selv. Derfor har Høyre i regjering styrket de boligsosiale arbeidet. Over flere år er bostøtten styrket og Husbankens virksomhet er målrettet sånn at de som trenger det mest, får mest hjelp.

I 2020 foreslår regjeringen å øke bostøttene med 225 millioner kroner. Det gjør at 22 000 barnefamilier og andre store husstander kan få opptil 13 300 kr mer i bostøtte hvert eneste år. Det betyr mye for disse familiene.

I Høyres regjeringstid har vi allerede sett den høyeste igangsettingen av nye boliger siden 1980-tallet. Det har bidratt til å stabilisere boligprisene. Høyre har også sørget for forenklinger som gjør at byggekostnadene er redusert med over 100 000 per leilighet, planprosessene har blitt enklere og vi har kommet langt med å digitalisere.

Samlet sett har dette bidratt til å senke terskelen for mange for å komme seg inn på boligmarkedet. Men jeg synes ikke det er nok. Derfor må vi nå fortsette å legge til rette for at det bygges nok boliger som folk har råd til å bo i.